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"Сержантка Моллі": українські бійці показали самку єнота, яка стала талісманом підрозділу

Анна Коваленко — 13 липня, 15:10
Сержантка Моллі: українські бійці показали самку єнота, яка стала талісманом підрозділу
Юну тваринку бійці прозвали "сержанткою Моллі"
Фото: Андрій Андрієнко/Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Військові одного з підрозділів 65-ї окремої механізованої бригади "Великий луг" показали свою "побратимку" – юну самку єнота, яку прозвали "сержанткою Моллі".

Захисники кажуть, що непосидюче звірятко "справно виконує свої службові обов’язки" – забезпечує психологічне розвантаження бійців.

Знімками Моллі разом з одним із військових поділилися в Генеральному штабі ЗСУ.

Тваринка з військовим
Фото: Андрій Андрієнко/Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Сержантка Моллі
Фото: Андрій Андрієнко/Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Маленький єнот на плечі бійця
Фото: Андрій Андрієнко/Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Захисник разом із єнотом
Фото: Андрій Андрієнко/Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Бійці зізналися, що самка єнота проводжає та зустрічає їх із позицій після виконання бойових завдань. Тваринка допомагає захисникам зняти стрес і переконує, що "все буде гаразд".

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"Моллі лише кілька місяців, але за цей короткий час вона встигла перетворитися на своєрідний талісман підрозділу – симпатичний та щасливий", – кажуть військові.

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