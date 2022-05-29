Шукає "подарунки" окупантів: у Міноборони служить пухнаста розвідниця Вєста. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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29 травня 2022

Під час війни в Україні у лавах розвідників серед професіоналів своєї справи є не лише люди, але й тварини.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило фото собаки-розвідниці на ім'я Вєста, яка допомагає військовим знаходити підступні "подарунки", які залишають російські окупанти.

Зокрема, чотирилапа розвідниця спеціалізується на пошуку мінно-вибухових пристроїв.

"Вєста – велика розумниця. На "особистому рахунку" Вєсти – чимало знайдених ворожих "подарунків", відповідно, збережених життів захисників України", – розповіли в управлінні розвідки.

 Вєста допомагає військовим шукати підступні "подарунки" від окупантів

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 Вєста - пухнаста розвідниця у лавах українських військових

Вєста – одна із багатьох тварин, які служать на користь України в умовах війни. Чотирилапі помічники є й у лавах Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наприклад, черкаським рятувальникам допомагає собака-водолаз Найда.  

 На "особистому рахунку" Вєсти – чимало знайдених ворожих мін та вибухівок

Залізничникам "Укрзалізниці" допомагає евакуйовувати людей собака-провідниця Ніколь.

Ба більше, навіть бельгійська вівчарка Макс, що служив російській армії, перейшов до лав Нацгвардії України і навіть вивчив команди державною мовою, щоб "ловити рашистську нечисть та очищати від неї українську Землю".

 Вєста – одна із багатьох тварин, які допомагають військовим під час війни

Не можна не згадати і знаменитого пса Патрона, який служить у ДСНС і активно допомагає піротехнікам з розмінуванням територій. Чотирилапого навіть нагородили особливою відзнакою у Каннах, присудивши йому "Пальмовий" статус.

 Пухнаста розвідниця на варті безпеки українських військових. Усі фото: ГУ розвідки Міноборони

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