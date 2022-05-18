Кудлата провідниця: як собака Ніколь допомагає "Укрзалізниці" евакуювати людей. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 травня 2022

Собаки допомагають не лише військовим чи поліціянтам, але й залізничникам – так в "Укрзалізниці" з’явилася чотирилапа провідниця.

Собака Ніколь допомагає своїй власниці евакуювати пасажирів з небезпечних областей.

"Якщо зустрінете її під час подорожі, не дивуйтеся – вона знає свою справу, адже за плечима в неї та її хазяйки вже більше десятка евакуаційних рейсів", – кажуть в "Укрзалізниці".

Під час поїздки Ніколь буде вашою подругою, подбає про порядок та допоможе впоратися зі стресом, додає перевізник.

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 Це кудлата провідниця і зірка соцмереж Ніколь. Фото: "Укрзалізниця"/Facebook

4 роки тому провідниця Тетяна Мінькова врятувала собаку, яка вмерзла в лід на вокзалі у Дніпрі. 

З тих пір собака жила у жінки, а тепер – допомагає їй на евакуаційних рейсах.

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 Пухнаста провідниця стане вашою подругою та допоможе впоратися зі стресом

Ніколь потрапила в "Укрзалізницю" через те, що Тетяна не мала з ким залишити улюбленицю.

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 Ніколь позує на фоні "залізничних" краєвидів

Тепер у Ніколь є свій акаунт в Instagram, за яким стежить майже 3 тисячі підписників.

На фото собака позує у потягах, з пасажирами та на фоні "залізничних" краєвидів.

 А також фотографується у потягах

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 Особливо собака подобається дітям

Ніколь особливо подобається дітям, тому вже отримує від них малюнки:

 Ніколь у виконанні дівчинки Вікторії. Фото: uz_nicole_/Instagram

У Ніколь є паспорт і всі щеплення, тому вона вже побувала навіть за кордоном.

Щодо породи собаки, то в Instagram вказано "дворова залізнична".

 Порода Ніколь – "дворова залізнична"

Нагадаємо, вівчарка Макс, якого залишили російські окупанти, вже вивчив українськомовні команди і служить Нацгвардії.

Героїчний пес Патрон допомагає піротехнікам шукати міни, а лабрадор Красавчик – розважає бійців на передовій.

Незламні захисники Маріуполя також мають чотирилапу напарницю – на "Азовсталі" їм допомагає кокер-спанієль Соня.

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