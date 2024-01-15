Місія не вдалась: апарат, який мав доставити прапор України на Місяць, прямує до Землі

Американський космічний корабель Peregrine, який мав доставити прапор України на Місяць, прямує до Землі та згорить в її атмосфері.

Місія не досягла своєї цілі, оскільки апарат не дістався Місяця.

Зараз апарат перебуває на відстані понад 376 тисяч км, повідомила компанія Asrobotic у Twitter (X).

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Компанія опублікувала оновлення про стан апарату Peregrine 15 січня. Розробники кажуть, що апарат не несе загрози для людей. За ним будуть стежити до кінця.

"Peregrine незабаром повернеться в атмосферу Землі. Зараз апарат перебуває на відстані близько 234 тисяч миль. Ми працюємо з NASA над подальшим оновленням та оцінкою контрольованої траєкторії входження Peregrine в атмосферу.

Ми не вважаємо, що входження Peregrine в атмосферу становить загрозу безпеці. Космічний апарат згорить в атмосфері Землі. Ми підтверджуємо це за допомогою аналізів у співпраці з урядом США. Ми продовжимо керувати космічним апаратом і надаватимемо оновлену інформацію про його стан до кінця місії", – йдеться у повідомленні компанії.

Модуль Peregrine ніс, зокрема, вантаж українсько-британської компанії Spacebit, яку заснував українець Павло Танасюк (прапор і мапу України на металевій пластині).

Фото: United Launch Alliance

Попри невдалий запуск космічного корабля, у компанії Astrobotic не втрачають оптимізму.

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"Я дуже пишаюся тим, чого наша команда досягла під час цієї місії. Для мене велика честь бути свідком героїчних зусиль нашої команди управління місією, яка долає величезні труднощі, щоб відновити та експлуатувати космічний корабель після аномалії в роботі двигунів.

Я з нетерпінням чекаю можливості поділитися цими та іншими чудовими історіями після завершення місії 18 січня. Ця місія вже багато чому нас навчила і вселила в мене впевненість, що наша наступна місія закінчиться м'якою посадкою на Місяць", – сказав генеральний директор Astrobotic Джон Торнтон.

Нагадаємо, Peregrine розпочав свою подорож 8 січня, коли його підняла ракета-носій Vulcan від компанії United Launch Alliance.

Однак труднощі почалися невдовзі після запуску, корабель зазнав критичної втрати палива. Стало зрозуміло, що космічний апарат не зможе здійснити м'яку посадку на Місяць.

"Наші зусилля з аналізу були складними через витік пального, що додало невизначеності в прогнози траєкторії польоту апарату.

Наша остання оцінка показує, що космічний апарат перебуває на шляху до Землі, де він, швидше за все, згорить в земній атмосфері", – написали Astrobotic 13 січня.

Утім, команда Astrobotic змогла продовжити наукові експерименти, а також зібрати дані космічного польоту, пише Phys.

Окрім наукового обладнання, космічний корабель перевозив вантаж для приватних клієнтів Astrobotic, наприклад, прах людей і тварин.