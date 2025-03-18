Боксер Олександр Усик захистив дисертацію і став доктором філософії у галузі права

Відомий боксер Олександр Усик захистив дисертацію в Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Трансляцію захисту роботи на тему "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту" опублікували 18 березня.

Усику присудили науковий ступінь доктора філософії (PhD) у галузі "право". Вчена рада одноголосно ухвалила це рішення.

Опонентом Усика на захисті був Олександр Моргунов – заслужений тренер України з кікбоксингу ВТКА.

Наприкінці захисту ніхто з представників вченої ради не мав зауважень щодо присудження боксеру наукового ступеня.

РЕКЛАМА:

Про що дисертація Усика?

"Дисертаційну роботу присвячено визначенню сутності та розкриттю особливостей адміністративно-правового забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, а також розробленню теоретичних і практичних пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства у відповідній сфері", – йдеться в анотації до дисертації Усика.

У своїй роботі боксер мав розглянути, хто саме відповідає за міжнародне співробітництво у спорті – як на глобальному рівні, так і всередині країни.

Крім суто юридичних питань, Усик також мав аналізувати, як міжнародне співробітництво впливає на розвиток спорту в Україні та світі: які можливості воно відкриває для спортсменів, які виклики при цьому виникають.

Дисертація Усика: у мережі оцінили не всі

Присвоєння боксерові наукового ступеня отримало чимало несхвальних відгуків у мережі.

Зокрема, координаторка антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Світлана Вовк у своєму Facebook виступила проти рішення вченої ради і заявила, що спортсмен порушує принципи академічної доброчесності.

"Пане Усик, навіщо імітувати захист дисертації? Навіщо вам потрібно знецінювати українську науку таким вчинком? Ви хочете отримати доплату за фейковий ступінь і долучитися до фейкових науковців, які грабують бюджет України?

Враховуючи вашу зайнятість та розклад тренувань і поєдинків, очевидно, що ви не мали часу для того, щоб проводити дослідження, писати статті та дисертацію, брати участь у конференціях", – написала активістка.

Світлана Вовк попросила Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти скасувати рішення спеціалізованої вченої ради на основі застосування пункту про порушення академічної доброчесності, зокрема, академічний обман (стаття 42 ЗУ "Про освіту").

Також Вовк звернулася до спецради Харківського національного університету внутрішніх справ, звинувативши її в імітації атестаційного процесу.

"Вважаю, що чемпіон, якщо він гідний всіх тих перемог, повинен відмовитися від фейкового диплому та принести вибачення суспільству.

А його науковий керівник, члени спецради повинні бути відсторонені від діяльності", – пише Вовк.

Довідково: Олександр Усик – український боксер, чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі.

Нагадаємо, раніше колишній Головком ЗСУ Валерій Залужний також вирішив захищати дисертацію. Попри критику з боку наукової спільноти військовий захистив дисертацію з права на засекречену тему.