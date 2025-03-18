Скандал у НАНУ: Рада молодих вчених тимчасово відсторонила очільницю через імовірний плагіат у дисертації
У Національній академії наук України спалахнув скандал навколо голови Ради молодих вчених Валерії Ковач: у її докторській дисертації запідозрили масштабний плагіат, зокрема з російських джерел.
Рада молодих вчених (РМВ) НАН України ухвалила рішення про тимчасове відсторонення Ковач від посади голови, йдеться у протоколі засідання від 13 березня. Сама Ковач не брала участь у голосуванні.
Також Рада молодих вчених НАНУ одноголосно засудила "будь-які порушення академічної доброчесності серед науковців" і "прояви цькування в соціальних мережах, зокрема у Facebook".
Що сталося?
Науковці Сергій Шарапов і Антон Сененко одними з перших привернули увагу до ймовірного плагіату в дисертації Валерії Ковач та запозичень із російських наукових праць.
Зокрема, у тексті дисертації Ковач російське слово "пол" ("стать") було автоматично перекладене як "підлога", "Волгоградська область" замінена на "Київську область", а "федеральний рівень" на "державний рівень".
Група викривачів спрямувала офіційну скаргу до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з вимогою перевірити дисертацію Ковач на наявність академічної недоброчесності.
Президент НАН України Анатолій Загородній доручив Комісії при Президії НАН із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень перевірити можливі порушення у наукових роботах Ковач.
13 березня 2025 року РМВ НАН тимчасово відсторонила Ковач від посади голови.
До цього кілька рад молодих вчених окремих відділень НАН провели власні засідання. Деякі з них закликали не лише відсторонити Ковач, а й провести нові вибори очільника.
На онлайн-засіданні профільної комісії НАН Ковач мала можливість висловити свою позицію щодо плагіату, а також їй запропонували надати письмове пояснення.
Комісія почала підготовку проєкту рішення, яке стосуватиметься не лише Ковач, а й спеціалізованої вченої ради, що ухвалила її дисертацію.
Як реагує наукова спільнота
Рішення НАН та Ради молодих вчених викликало обговорення в наукових колах.
Старший науковий співробітник Інституту фізики НАНУ Антон Сененко заявив, що молоді вчені могли діяти швидше та рішучіше: "РМВ НАН, ви могли сказати своє слово яскравіше і швидше, бо не пов’язані процедурними питаннями так, як ваші старші колеги".
"При тому, що РМВ НАН безумовно молодці, що зняли Ковач із посади (хоч і тимчасово), але коли я прочитав протокол, де все віддається на волю НАЗЯВО, то... шановні молоді вчені, в цій країні дорослими повноправними людьми є Ви. Не Президія, не НАЗЯВО, не МОН.
Ваші колеги в Вашому віці на Майдані ставили намети і кидали коктейлі. Для того, щоб сформувати власну думку щодо збіжності двох беззмістовних текстів (один російською, інший українською) не потрібні окремі PHD із плагіатознавства", – написав Сененко.
Також він прокоментував виступ Валерії Ковач під час засідання комісії: "Все заперечувати – програшна стратегія, особливо перед двома десятками науковців, які здатні порівняти два тексти".
Сергій Шарапов, завідувач Інституту теоретичної фізики ім. Боголюбова НАНУ, також обурився через заперечення наявності плагіату в дисертації Ковач.
"Одна справа – просто бачити порівняльну таблицю і сміятися над черговою "підлогою". Зовсім інша, коли ти стаєш свідком, як групі дорослих людей брешуть в обличчя, що нічого такого не було.
Саме існування поряд з нами таких людей призводить до розкладання такої тонкої речі, як відчуття справжнього в науці, руйнує ставлення суспільства до науковців, як до людей, які відкривають для людства щось нове. І от з цим безумовно необхідно боротися", – написав фізик.
Нагадаємо, раніше у Національному університеті охорони здоров’я ім. Шупика від посад відсторонили керівництво вченої ради, члени якої отримали антипремію "Академічна негідність 2024 року" через плагіат у наукових працях.