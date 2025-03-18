Скандал у НАНУ: Рада молодих вчених тимчасово відсторонила очільницю через імовірний плагіат у дисертації

У Національній академії наук України спалахнув скандал навколо голови Ради молодих вчених Валерії Ковач: у її докторській дисертації запідозрили масштабний плагіат, зокрема з російських джерел.

Рада молодих вчених (РМВ) НАН України ухвалила рішення про тимчасове відсторонення Ковач від посади голови, йдеться у протоколі засідання від 13 березня. Сама Ковач не брала участь у голосуванні.

Також Рада молодих вчених НАНУ одноголосно засудила "будь-які порушення академічної доброчесності серед науковців" і "прояви цькування в соціальних мережах, зокрема у Facebook".

Що сталося?

Науковці Сергій Шарапов і Антон Сененко одними з перших привернули увагу до ймовірного плагіату в дисертації Валерії Ковач та запозичень із російських наукових праць.

Зокрема, у тексті дисертації Ковач російське слово "пол" ("стать") було автоматично перекладене як "підлога", "Волгоградська область" замінена на "Київську область", а "федеральний рівень" на "державний рівень".

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Група викривачів спрямувала офіційну скаргу до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з вимогою перевірити дисертацію Ковач на наявність академічної недоброчесності.

Президент НАН України Анатолій Загородній доручив Комісії при Президії НАН із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень перевірити можливі порушення у наукових роботах Ковач.

Один із уривків дисертації, де помітили ознаки плагіату Сергій Шарапов

13 березня 2025 року РМВ НАН тимчасово відсторонила Ковач від посади голови.

До цього кілька рад молодих вчених окремих відділень НАН провели власні засідання. Деякі з них закликали не лише відсторонити Ковач, а й провести нові вибори очільника.

На онлайн-засіданні профільної комісії НАН Ковач мала можливість висловити свою позицію щодо плагіату, а також їй запропонували надати письмове пояснення.

Комісія почала підготовку проєкту рішення, яке стосуватиметься не лише Ковач, а й спеціалізованої вченої ради, що ухвалила її дисертацію.

Як реагує наукова спільнота

Рішення НАН та Ради молодих вчених викликало обговорення в наукових колах.

Старший науковий співробітник Інституту фізики НАНУ Антон Сененко заявив, що молоді вчені могли діяти швидше та рішучіше: "РМВ НАН, ви могли сказати своє слово яскравіше і швидше, бо не пов’язані процедурними питаннями так, як ваші старші колеги".

"При тому, що РМВ НАН безумовно молодці, що зняли Ковач із посади (хоч і тимчасово), але коли я прочитав протокол, де все віддається на волю НАЗЯВО, то... шановні молоді вчені, в цій країні дорослими повноправними людьми є Ви. Не Президія, не НАЗЯВО, не МОН.

Ваші колеги в Вашому віці на Майдані ставили намети і кидали коктейлі. Для того, щоб сформувати власну думку щодо збіжності двох беззмістовних текстів (один російською, інший українською) не потрібні окремі PHD із плагіатознавства", – написав Сененко.

Також він прокоментував виступ Валерії Ковач під час засідання комісії: "Все заперечувати – програшна стратегія, особливо перед двома десятками науковців, які здатні порівняти два тексти".

Сергій Шарапов, завідувач Інституту теоретичної фізики ім. Боголюбова НАНУ, також обурився через заперечення наявності плагіату в дисертації Ковач.

"Одна справа – просто бачити порівняльну таблицю і сміятися над черговою "підлогою". Зовсім інша, коли ти стаєш свідком, як групі дорослих людей брешуть в обличчя, що нічого такого не було.

Саме існування поряд з нами таких людей призводить до розкладання такої тонкої речі, як відчуття справжнього в науці, руйнує ставлення суспільства до науковців, як до людей, які відкривають для людства щось нове. І от з цим безумовно необхідно боротися", – написав фізик.

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Нагадаємо, раніше у Національному університеті охорони здоров’я ім. Шупика від посад відсторонили керівництво вченої ради, члени якої отримали антипремію "Академічна негідність 2024 року" через плагіат у наукових працях.