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Вона сказала "так": боєць 74-го розвідбату освідчився коханій за 9 днів після повернення з полону

Олена Барсукова — 14 лютого, 16:50
Вона сказала так: боєць 74-го розвідбату освідчився коханій за 9 днів після повернення з полону
Фото: direktorenkonew/Instagram

Військовий Олександр Директоренко, який повернувся з полону в рамках обміну 5 лютого, освідчився своїй дівчині Ользі.

Боєць 74-го окремого розвідувального батальйону провів у полоні 1060 днів, і його кохана весь цей час чекала його.

Відео освідчення у День закоханих опублікувала Юлія Павлюк, керівниця Центрального представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Вона сказала "Так"! 1060 днів очікування. 1060 днів боротьби за життя та кохання. Він повернувся. Вона дочекалася. 26-річний Олександр нарешті ступив на рідну землю – сильний духом і сповнений любові. Ольга не просто чекала, а щодня боролася за його повернення та не дозволяла світу забути", – написала Павлюк.

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Олександр Директоренко долучився до війська у 18 років. Від початку великої війни чоловік служив під Вугледаром, а в березні 2022 року разом зі своїм дядьком потрапив у полон.

Вдома на бійця чекали його кохана Ольга, донька Єва і мати Юлія. Сім'я постійно брала участь в акціях для нагадування про полонених.

Боєць освідчився коханій після полону

Ольга чекала і боролася за коханого 1060 днів

Фото: german_16olga/Instagram

"Привіт, коханий. Ти снишся мені вже з тиждень. Мабуть, сумуєш. Тільки закрию очі – відчуваю твою присутність, аж млосно. Може ти отримав мого листа!? Може він таки потрапив до тебе?

Ти – світло мого світу, музика в моєму серці й перша думка мого нового дня. На шляху до твого серця мене не зупинять перепони. Я кохаю тебе і щаслива від однієї думки, що одного разу ти назавжди станеш моїм",писала Ольга у березні 2024 року.

В інтерв'ю "Точці Сходу" Ольга розповідала, що Сашко пропонував їй одружитися онлайн, але вона відповіла, що чекатиме, коли він буде поруч.

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Нагадаємо, 5 лютого 2025 року з російського полону повернулися 150 українців: 108 воїнів ЗСУ та 42 військовослужбовців/працівників системи МВС.

Серед тих, хто потрапив на цей обмін, був батько двох дітей, боєць 79-ї ОДШБр Павло Зубань з Полтавщини.

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