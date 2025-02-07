Вперше побачить молодшу доньку: з полону повернувся десантник з Полтавщини

Павла чекають дружина і дві доньки

З полону повернувся військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Павло Зубань.

Захисник з Полтавщини вперше наживо побачить свою молодшу доньку Ярину, якій у березні має виповнитися 2 роки, повідомляє полтавське медіа "Зміст".

Дружина бійця Анастасія розповіла, що Павло бачив дитину лише по телефону, адже коли він вийшов на позиції, їй був лише тиждень.

9 квітня 2023 року після оборони Мар’їнки на Донеччині чоловік потрапив у полон.

Павло Зубань провів у полоні майже 2 роки nastya_zuban/Instagram

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Чекаючи на коханого, Анастасія відвідувала акції-нагадування про військовополонених у рідному місці.

До акцій також долучалася старша донька подружжя, 7-річна Варвара, а потім Анастасія почала брати з собою і маленьку Яринку.

Павло Зубань повернувся додому в рамках обміну 5 лютого за 16 днів до свого дня народження.

Захисник зателефонував дружині зі щасливою звісткою навіть раніше, ніж вона отримала сповіщення від Координаційного штабу.

"Знаєте, це одне слово – щастя. Це просто не передати словами та відчуттями, коли він подзвонив. Бо відразу нам не сповіщення прийшло, а він зателефонував. Було щастя, сльози. Важко було щось сказати…Просто почули, що він в Україні", – розповіла Анастасія Зубань "Суспільному".

Нагадаємо, 5 лютого Україна повернула з російського полону 150 військових, зокрема 108 воїнів ЗСУ, 22 нацгвардійців, 19 прикордонників та одного представника Нацполіції.