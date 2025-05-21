На Еверест менш ніж за 5 днів: британці піднялися на гору за допомогою нового методу
Четверо британців стали першими альпіністами, які піднялися на Еверест із використанням газу ксенону, що допомагав їм швидше акліматизуватися. Туристи досягнули вершини менш ніж за 5 днів.
Однак використання ксенону залишається суперечливим серед альпіністів, повідомляють Reuters та BBC.
Зазвичай туристи проводять на горі від 6 до 8 тижнів, щоб дати своєму тілу пристосуватися до зниженого рівня кисню на великій висоті. Інакше підйом буде вкрай небезпечним для здоров’я.
Та четверо колишніх військових, серед яких міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс, вирішили пропустити цей етап.
Перед поїздкою до Непалу вони пройшли тримісячну програму акліматизації. Тривалий час британці спали у гіпоксичних наметах, з яких за допомогою генератора висмоктується кисень, доводячи його до рівня високогір'я.
Потім, за два тижні до експедиції, в одній з німецьких клінік альпіністи вдихали ксенон. Це безбарвний газ без запаху, який у дуже малій концентрації міститься в атмосфері Землі та має деякі анестетичні властивості.
Команда у супроводі п'яти гідів та оператора досягла вершини висотою 8 849 метрів 21 травня. Сходження в них зайняло 4 дні та 18 годин.
Ця швидкість є рекордною для підйому на Еверест без акліматизації. Але з акліматизацією найшвидшим залишається Лхакпа Гелу Шерпа, який у 2003 році піднявся від базового табору до вершини за 10 годин і 56 хвилин.
Деякі вчені стверджують, що ксенон збільшує вироблення білка еритропоетину, який бореться з гіпоксією – станом, що виникає за недостатності кисню в організмі. Однак це питання є спірним та потребує досліджень.
Міжнародна федерація альпінізму та скелелазіння попереджала, що немає жодних доказів позитивного впливу вдихання ксенону на продуктивність в горах. А неналежне використання цього газу може бути небезпечним.
Водночас організатор експедиції Лукас Фуртенбах стверджує, що коротша експедиція залишає менший вуглецевий слід, а також є безпечнішою для альпіністів, які не так тривало піддаються гірським небезпекам.
Проте президент Асоціації операторів експедицій Непалу Дамбер Параджулі заявив, що акліматизація в горах є основним правилом альпінізму. І якщо її не пройшли, то влада не повинна видавати таким альпіністам сертифікати про сходження.
Нагадаємо, 51-річний британець Кентон Кул здійснив свій 19-й підйом на Еверест. Він вкотре став рекордсменом серед іноземців за кількістю сходжень.