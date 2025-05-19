51-річний британець здійснив свій 19 підйом на Еверест: це новий рекорд

Британець Кентон Кул з 2004 року підіймається на Еверест майже щороку

Британець Кентон Кул у 19 раз піднявся на найвищу гору світу – Еверест.

Таким чином він вкотре став рекордсменом серед іноземців за кількістю сходжень, повідомляють BBC та CNN.

У своєму Facebook альпініст підтвердив ці новини та поділився краєвидом на вершину.

51-річний Кентон Кул піднявся на вершину гори у неділю 18 травня разом з кількома іншими альпіністами. За словами одного з учасників експедиції Ісварі Пауделя, Кентон Кул "впорався просто чудово".

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Вперше британець підійнявся на Еверест у 2004 році, і з того часу робить це майже щороку. Найчастіше експедиції відбуваються у травні.

Винятком став 2014 рік, оскільки тоді сезон скасували після трагічного інциденту – у лавині загинули 16 шерпів (супроводжуючих).

Наступного року через землетрус та потужну лавину на горі знову загинули люди, тож сезон також скасували.

У 2020 році Кентон Кул пропустив сезон через пандемію коронавірусу.

Наразі Кентон Кул вважається єдиним у світі іноземцем, який зміг підкорити гору 19 разів. Але деякі місцеві жителі, непальці, піднімалися на гору ще частіше.

Абсолютним рекордсменом у світі вважається непальський шерп Камі Ріта, який підіймався на Еверест 30 разів. Очікується, що найближчими днями він поб’є власний рекорд і підкорить гору в 31-й раз.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чому Еверест, на відміну від багатьох інших гір, продовжує "рости".