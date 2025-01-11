"Почуваюся горгулею": британка постраждала від рук косметолога, що видавав себе за лікаря

Андреа – 60-річна жінка, яка вже два роки ховає обличчя під час виходів на вулицю

У Великій Британії жінка заявила, що після невдалих косметологічних процедур з філерами виглядає "як горгулья". Їх проводив колишній тату-майстер, який видавав себе за лікаря.

Розслідування BBC виявило, що косметологічна клініка, у якій працював псевдолікар, мала серйозні порушення.

Андреа – 60-річна жінка, яка вже два роки ховає обличчя під час виходів на вулицю, оскільки боїться насмішок.

"Я бачу в дзеркалі горгулью… Це щось жахливе, огидне. Я живу в нічному кошмарі кожен день", – зізналася вона.

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У грудні 2021 року Андреа звернулася до клініки Reshape U у місті Халл, щоб ввести філери у груди. Вона довірилася рекламі на сайті, де клініка позиціювалася як "найкраща косметологічна клініка Йоркширу 2022 року".

Її приймав Шон Скотт, який у соціальних мережах і на табличці в кабінеті називав себе "Доктор Шон Скотт, клінічний директор". Однак розслідування BBC виявило, що Шон Скотт не має медичної освіти. Він зізнався, що купив "почесний" докторський ступінь онлайн і використовував його для введення в оману клієнтів.

За словами Андреа, Скотт призначав їй антибіотики після процедур, хоча лише медичні працівники мають право на такі дії. Він стверджує, що використовував ліцензованих постачальників для отримання медикаментів.

За 10 місяців Андреа відвідала клініку понад 30 разів, витративши тисячі фунтів. Заради цього їй довелося продавати прикраси і позичати гроші. Після процедур у неї почалися серйозні ускладнення, зокрема поява інфекцій та рубців. У жовтні 2022 року жінка потрапила до лікарні через сильне запалення обличчя.

Експерти вже давно закликають до запровадження жорсткого регулювання сфери косметології. З 2022 року уряд Великої Британії отримав повноваження запровадити ліцензування косметологічних процедур, але конкретні заходи досі не втілені.

Тим часом Андреа намагається впоратися з психологічними і фізичними наслідками:"Я б ніколи більше не зробила цього і нікому не порадила б".

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