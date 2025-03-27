Знайдений у річці iPad допоміг британській поліції розкрити замах на вбивство п’ятирічної давнини

iPad пролежав у річці п'ять років під шаром піску

У Лондові в річці Темза знайшли iPad, який став одним з ключових доказів у справі про замах на вбивство.

Завдяки даним SIM-картки, яка була у пристрої, слідчі відстежили дзвінки і змогли довести причетність трьох зловмисників, які у липні 2019 року розстріляли помешкання знайомого.

Внаслідок стрілянини чоловік на все життя залишився паралізованим, повідомляють The Washington Post і BBC.

Планшет знайшла морська поліція Лондона у листопаді 2024 року. Після багаторічного перебування у воді iPad вже не працював, однак, корисну для розслідування інформацію знайшли завдяки SIM-картці.

"Відновлення iPad підтвердило нашу теорію, згідно з якою цей пристрій використовували для відстеження жертви", – зазначив правоохоронець Метт Вебб, який очолював розслідування злочину.

РЕКЛАМА:

Завдяки інформації з iPad, телефонних записів, відео з камер спостереження та технології розпізнавання номерних знаків, поліція змогла довести провину Деніела Келлі та братів Стюарта і Луїса Ахернів.

За даними правоохоронців, троє зловмисників встановили пристрій стеження на машині своєї жертви – 46-річного Пола Аллена.

Стрілянину вони влаштували 11 липня 2019 року, після того як Келлі та брати Ахерн тижнями відстежували місцеперебування чоловіка. Уночі вони прокрались у двір будинку, обстріляли помешкання з вулиці й влучили у чоловіка, який у той момент стояв на кухні. Він вижив, але внаслідок інциденту став паралізованим.

У січні 2020 року чоловіків заарештували, кожен заперечував свою причетність.

У понеділок, 24 березня 2025 року, Деніела Келлі та Стюарта і Луїса Ахернів суд визнав винними у змові з метою вбивства.

Раніше братів судили також за крадіжку історичних артефактів на суму понад 2,3 мільйона доларів з музею в Швейцарії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про суд на трьома британцями, які викрали з палацу 80-кілограмовий золотий унітаз, розпиляли його та продали по частинах.