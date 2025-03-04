У Нідерландах випадково знайшли картину Брейгеля, викрадену 50 років тому

У Нідерландах знайшли картину Брейгеля, викрадену з Польщі 50 років тому

У Нідерландах знайшли картину відомого фламандського художника Пітера Брейгеля Молодшого, яку викрали з польського музею 50 років тому.

Наразі Польща шукає юридичні шляхи для повернення картини, а поліція з’ясовує, хто причетний до крадіжки, повідомляє The Guardian.

Картину Пітера Брейгеля Молодшого із зображенням дружини фермера викрали з польського музею у Гданську в 1974 році.

Крадіжку виявила прибиральниця, яка випадково скинула картину на землю. Рама зламалась і виявилось, що насправді всередині була репродукція.

Згодом виявилось, що крадії замінили й малюнок фламандського художника Антоні Ван Дейка під назвою "Розп’яття".

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Впродовж 50 років Польща розшукувала крадені твори, але безрезультатно.

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Натрапити на слід картини Брейгеля вдалося лише минулоріч, коли нідерландський журнал про мистецтво та антикваріат Vind написав про нову виставку картин в музеї Гауди. На ній презентували й полотно Брейгеля – його передав приватний колекціонер. Рекламували його як "картину, яку ніхто не бачив впродовж останніх 40 років".

Представники журналу сконтактували з арт-детективом Артуром Брендом, аби дізнатись, чи це та сама картина, яку викрали з музею у Гданську 50 років тому. Спільними зусиллями цей факт підтвердили.

Як повідомляє "Польське радіо", наразі нідерландська поліція вилучила картину і передала на зберігання до місцевого музею. Правоохоронці розслідують, яким чином картина опинилася у приватній колекції у Нідерландах, а польська влада шукає юридичні шляхи для повернення картини.

Арт-детектив Артур Бренд вважає, що картину викрали професіонали, які добре спланували свої дії. Є вірогідність, що до цього були причетні представники спецслужб.

"По-перше, за комуністичної диктатури мало хто наважувався щось вкрасти з музею. По-друге, мало хто мав контакти, щоб вивезти це за кордон. Коли польська поліція знову відкрила справу в 2008 році, всі архіви щодо цієї крадіжки були знищені, а деякі колишні співробітники спецслужби пізніше заявили, що вони впевнені, що хтось із їхньої організації був причетний", – підсумовує Бренд.

Пітер Брейгель Молодший – один з найвідоміших фламандських художників (1564–1638). На картині "Жінка з вугіллям" він зобразив селянку, що тримає в одній руці щипці з вугіллям, а в іншій – відро з водою. Картина ілюструє старе прислів'я: "Ніколи не довіряй людині, яка несе в одній руці воду, а в іншій – вогонь", що застерігає від лицемірства.

Точна вартість картини невідома, але роботи Брейгеля Молодшого оцінюють в мільйони доларів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Великій Британії троє чоловіків викрали з палацу золотий унітаз. Його розпиляли і продали по частинах.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"