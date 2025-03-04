У Нідерландах випадково знайшли картину Брейгеля, викрадену 50 років тому
У Нідерландах знайшли картину відомого фламандського художника Пітера Брейгеля Молодшого, яку викрали з польського музею 50 років тому.
Наразі Польща шукає юридичні шляхи для повернення картини, а поліція з’ясовує, хто причетний до крадіжки, повідомляє The Guardian.
Картину Пітера Брейгеля Молодшого із зображенням дружини фермера викрали з польського музею у Гданську в 1974 році.
Крадіжку виявила прибиральниця, яка випадково скинула картину на землю. Рама зламалась і виявилось, що насправді всередині була репродукція.
Згодом виявилось, що крадії замінили й малюнок фламандського художника Антоні Ван Дейка під назвою "Розп’яття".
Впродовж 50 років Польща розшукувала крадені твори, але безрезультатно.
Натрапити на слід картини Брейгеля вдалося лише минулоріч, коли нідерландський журнал про мистецтво та антикваріат Vind написав про нову виставку картин в музеї Гауди. На ній презентували й полотно Брейгеля – його передав приватний колекціонер. Рекламували його як "картину, яку ніхто не бачив впродовж останніх 40 років".
Представники журналу сконтактували з арт-детективом Артуром Брендом, аби дізнатись, чи це та сама картина, яку викрали з музею у Гданську 50 років тому. Спільними зусиллями цей факт підтвердили.
Як повідомляє "Польське радіо", наразі нідерландська поліція вилучила картину і передала на зберігання до місцевого музею. Правоохоронці розслідують, яким чином картина опинилася у приватній колекції у Нідерландах, а польська влада шукає юридичні шляхи для повернення картини.
Арт-детектив Артур Бренд вважає, що картину викрали професіонали, які добре спланували свої дії. Є вірогідність, що до цього були причетні представники спецслужб.
"По-перше, за комуністичної диктатури мало хто наважувався щось вкрасти з музею. По-друге, мало хто мав контакти, щоб вивезти це за кордон. Коли польська поліція знову відкрила справу в 2008 році, всі архіви щодо цієї крадіжки були знищені, а деякі колишні співробітники спецслужби пізніше заявили, що вони впевнені, що хтось із їхньої організації був причетний", – підсумовує Бренд.
Пітер Брейгель Молодший – один з найвідоміших фламандських художників (1564–1638). На картині "Жінка з вугіллям" він зобразив селянку, що тримає в одній руці щипці з вугіллям, а в іншій – відро з водою. Картина ілюструє старе прислів'я: "Ніколи не довіряй людині, яка несе в одній руці воду, а в іншій – вогонь", що застерігає від лицемірства.
Точна вартість картини невідома, але роботи Брейгеля Молодшого оцінюють в мільйони доларів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Великій Британії троє чоловіків викрали з палацу золотий унітаз. Його розпиляли і продали по частинах.
Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"