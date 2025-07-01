Британська сім’я відсудила у туроператора 3500 фунтів, бо в Лапландії розтанув сніг
Британська сім’я відсудила у туристичного оператора 3,5 тисячі фунтів стерлінгів (понад 200 тисяч гривень), бо в Лапландії не випав сніг.
Подружжя О’Нілів пів року боролися за компенсацію вартості святкової подорожі: їм обіцяли снігові розваги, які не вдалося втілити через погоду.
Зокрема, до вартості туру входили поїздка на упряжці з хаскі, зустріч із північними оленями та снігохідний тур.
Історію невдалої поїздки до Лапландії та на перший погляд дивного судового позову розповіли у BBC.
Різдвяна подорож до Лапландії мала відбутись у грудні 2024 року. Ліза О'Ніл та її чоловік Вейн із графства Камбрія витратили всі свої заощадження на цю поїздку для восьмирічного сина Фінна.
За кілька днів до вильоту вони дізналися про ймовірність дощів із прогнозу погоди та одразу зв’язалися зі своїм туроператором TUI.
Компанія запевнила сім’ю, що на курорті є сніг, та зауважили, що їм не компенсують вартість туру у разі відмови. О’Ніли таки поїхали, але згодом про це пошкодували.
За словами подружжя, у перший день вони дійсно потрапили в "зимову казку", однак після нічного дощу весь сніг розтанув.
Зимові активності скасували, тож родині довелося самостійно шукати й оплачувати інші розваги.
Ліза О’Ніл подала скаргу на TUI, адже компанія порушила власне правило: "Немає снігу – не їдеш!".
Спочатку компанія погодилася компенсувати лише половину вартості подорожі, але О'Ніли відмовилися.
Туристична асоціація ABTA передала справу незалежному арбітру, який став на бік О’Нілів.
Після апеляції родина отримала повне відшкодування, зокрема з юридичними витратами.
"Основна мета подорожі – снігові розваги – не була досягнута", – йшлося в рішенні.
Також суд вирішив, що TUI не дотрималася власної політики, і якби родина мала змогу скасувати чи перенести поїздку, то не поїхала б узагалі.
Подати позов О’Нілам допомогла пара, яка 6 років добивалася компенсації за невдалий круїз вартістю 20 тисяч фунтів стерлінгів.
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