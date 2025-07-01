Британська сім’я відсудила у туроператора 3500 фунтів, бо в Лапландії розтанув сніг

Британська сім’я відсудила у туристичного оператора 3,5 тисячі фунтів стерлінгів (понад 200 тисяч гривень), бо в Лапландії не випав сніг.

Подружжя О’Нілів пів року боролися за компенсацію вартості святкової подорожі: їм обіцяли снігові розваги, які не вдалося втілити через погоду.

Зокрема, до вартості туру входили поїздка на упряжці з хаскі, зустріч із північними оленями та снігохідний тур.

Історію невдалої поїздки до Лапландії та на перший погляд дивного судового позову розповіли у BBC.

Різдвяна подорож до Лапландії мала відбутись у грудні 2024 року. Ліза О'Ніл та її чоловік Вейн із графства Камбрія витратили всі свої заощадження на цю поїздку для восьмирічного сина Фінна.

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За кілька днів до вильоту вони дізналися про ймовірність дощів із прогнозу погоди та одразу зв’язалися зі своїм туроператором TUI.

Компанія запевнила сім’ю, що на курорті є сніг, та зауважили, що їм не компенсують вартість туру у разі відмови. О’Ніли таки поїхали, але згодом про це пошкодували.

За словами подружжя, у перший день вони дійсно потрапили в "зимову казку", однак після нічного дощу весь сніг розтанув.

Зимові активності скасували, тож родині довелося самостійно шукати й оплачувати інші розваги.

Ліза О’Ніл подала скаргу на TUI, адже компанія порушила власне правило: "Немає снігу – не їдеш!".

Спочатку компанія погодилася компенсувати лише половину вартості подорожі, але О'Ніли відмовилися.

Туристична асоціація ABTA передала справу незалежному арбітру, який став на бік О’Нілів.

Після апеляції родина отримала повне відшкодування, зокрема з юридичними витратами.

"Основна мета подорожі – снігові розваги – не була досягнута", – йшлося в рішенні.

Також суд вирішив, що TUI не дотрималася власної політики, і якби родина мала змогу скасувати чи перенести поїздку, то не поїхала б узагалі.

Подати позов О’Нілам допомогла пара, яка 6 років добивалася компенсації за невдалий круїз вартістю 20 тисяч фунтів стерлінгів.

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