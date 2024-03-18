На Львівщині школяр прив'язав однокласницю до стільця: його матір судили

ОНОВЛЕНО о 15:45

На Львівщині судили матір школяра, який прив'язав однокласницю до стільця і насміхався над нею.

Сокальський районний суд визнав жінку винною у неналежному вихованні дитини, йдеться у вироку.

Інцидент трапився у школі села Переспа Червоноградського району. Жінка працює вчителькою у цій же школі, повідомила "УП. Життя" речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Син педагога прив’язав однокласницю та насміхався з неї разом з іншими дітьми. Мама потерпілої дівчинки звернулася до поліції.

Читайте також : На Львівщині оштрафували батька школяра, який образливо відредагував фото вчительки

Суд постановив, що мати винна у невиконанні "обов`язків щодо виховання" хлопця. Водночас він визнав "щире каяття" обставиною, яка пом`якшує відповідальність.

Жінка мусить заплатити штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. Також з неї стягнуть судовий збір (605 гривень 60 копійок).

Нагадаємо, також на Львівщині оштрафували маму школяра, який цькував онкохвору однокласницю, і маму школяра, який матюкався у листуванні з однокласником.

У цій же області суд покарав матір хлопця, який стріляв з іграшкового пістолета у школі.

За нецензурну лайку дітей також покарали мам у Горішніх Плавнях і у селі Кам'янка.