На Львівщині школяр прив'язав однокласницю до стільця: його матір судили
ОНОВЛЕНО о 15:45
На Львівщині судили матір школяра, який прив'язав однокласницю до стільця і насміхався над нею.
Сокальський районний суд визнав жінку винною у неналежному вихованні дитини, йдеться у вироку.
Інцидент трапився у школі села Переспа Червоноградського району. Жінка працює вчителькою у цій же школі, повідомила "УП. Життя" речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.
Син педагога прив’язав однокласницю та насміхався з неї разом з іншими дітьми. Мама потерпілої дівчинки звернулася до поліції.
Суд постановив, що мати винна у невиконанні "обов`язків щодо виховання" хлопця. Водночас він визнав "щире каяття" обставиною, яка пом`якшує відповідальність.
Жінка мусить заплатити штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. Також з неї стягнуть судовий збір (605 гривень 60 копійок).
Нагадаємо, також на Львівщині оштрафували маму школяра, який цькував онкохвору однокласницю, і маму школяра, який матюкався у листуванні з однокласником.
У цій же області суд покарав матір хлопця, який стріляв з іграшкового пістолета у школі.
За нецензурну лайку дітей також покарали мам у Горішніх Плавнях і у селі Кам'янка.