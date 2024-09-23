Виверження вулкана й ліси, наче з "Сутінок": обрано найкращі фото пейзажів 2024 року
Фотопремія Natural Landscape Photography Award обрала найкращі знімки пейзажів за 2024 рік.
Переможцем у головній номінації "Фотограф року" став канадський фотограф природи Ендрю Мельжинський, який отримає 5 тисяч доларів призу.
Цьогоріч на конкурс з 17 номінаціями надіслали понад 12 тисяч робіт із 59 країн світу. "УП. Життя" публікує деякі з них.
Фотограф року
Ендрю Мельжинський здобув головну нагороду завдяки своїм фотографіям дерев, барвистого каміння під водою, пустель та лісів.
"Я приголомшений, вражений, схвильований і для мене велика честь виграти нагороду "Фотограф року", – сказав Мельжинський.
Фотографія року
У цій номінації переміг Джон Хардіман з Австралії, який зазнімкував містичний і туманний ліс Талларук.
"Я відвідав місцевий ліс, де повітря було густим від туману, що охоплював усе навколо. Я спостерігав, як вода капала з листя евкаліпта над моєю головою, створюючи "музичні" брижі, які танцювали по поверхні води", – пригадував Хардіман.
Грандіозний краєвид
Переможцем став фотограф Пітер Коскун зі США, який зробив справді грандіозне фото у Національному парку Гранд-Каньйон у 2023 році.
Проєкт. Життя на межі
У цій категорії переміг Девід Саузерн із Великої Британії з його дивовижними фото водоростей, що нагадують щупальця якихось міфічних істот.
Чуттєві пейзажі
У цій номінації переміг Брент Кларк зі США.
"Дикі та віддалені каньйони американського південного заходу підносять сюрпризи за кожним поворотом", – сказав про свою роботу митець.
До речі, друге місце в цій категорії отримав проєкт Томаса Спіннера "Вулканічні виверження". Ці фото просто вражають!
Уривки або деталі
У цій категорії перше місце здобув Скот Оллер, який сфотографував національний парк Йосеміті у Каліфорнії під незвичним кутом.
Він зняв цей елемент природного ландшафту взимку, коли прогулювався вздовж річки Мерседес.
"Мені подобається шукати унікальні ракурси в одному з найбільш фотографованих місць на землі. Як на мене, фото ідеально відображає глибоке відчуття таємничості, яке викликає цей пейзаж", – сказав митець.
Гори
У цій категорії переміг фотограф Юрре Ян де Віт із Норвегії.
Спеціальна нагорода. Ікона креативу
У цій номінації переміг норвезький фотограф Ганс Гуннар Аслаксен, який зазнімкував Вестрахорн – одне з найбільш знакових місць в Ісландії.
Ганс запустив свій дрон і виявив дві річки, які віддзеркалювали форми одна одної, створюючи ідеальні лінії, що ведуть до гори.
"Я одразу зрозумів, що знайшов унікальний погляд на цю відому пам'ятку", – сказав митець.
Водні світи
У цій категорії переміг Філіп Якеш з Австрії та його знімок із Лофотенських островів, знаменитих своєю раптовою зміною погодних умов.
"В якусь мить тут красиво і спокійно, аж раптом насувається шторм, як на цьому знімку" – коментує Філіп.
Екологія
В цій номінації перше місце отримав німець Фелікс Рьозер, який сфотографував льодовик Ронеглетчер у Швейцарських Альпах.
Частини льодовика накривають, щоб уповільнити процес танення.
Решту дивовижних знімків можна подивитися на сайті Natural Landscape Photography Awards.
Natural Landscape Photography Awards – один з найбільших світових конкурсів фотографій ландшафту, заснований у Великій Британії у 2021 році.
Нагадаємо, раніше переможців-2024 оголосили міжнародний конкурс World Nature Photography Awards та Wildlife Photographer of the Year.