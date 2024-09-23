Виверження вулкана й ліси, наче з "Сутінок": обрано найкращі фото пейзажів 2024 року

Фотопремія Natural Landscape Photography Award обрала найкращі знімки пейзажів за 2024 рік.

Переможцем у головній номінації "Фотограф року" став канадський фотограф природи Ендрю Мельжинський, який отримає 5 тисяч доларів призу.

Цьогоріч на конкурс з 17 номінаціями надіслали понад 12 тисяч робіт із 59 країн світу. "УП. Життя" публікує деякі з них.

Фотограф року

Ендрю Мельжинський здобув головну нагороду завдяки своїм фотографіям дерев, барвистого каміння під водою, пустель та лісів.

"Я приголомшений, вражений, схвильований і для мене велика честь виграти нагороду "Фотограф року", – сказав Мельжинський.

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Ендрю Мельжинський/Natural Landscape Photography Award

Фотографія року

У цій номінації переміг Джон Хардіман з Австралії, який зазнімкував містичний і туманний ліс Талларук.

"Я відвідав місцевий ліс, де повітря було густим від туману, що охоплював усе навколо. Я спостерігав, як вода капала з листя евкаліпта над моєю головою, створюючи "музичні" брижі, які танцювали по поверхні води", – пригадував Хардіман.

John Hardiman/Natural Landscape Photography Award

Грандіозний краєвид

Переможцем став фотограф Пітер Коскун зі США, який зробив справді грандіозне фото у Національному парку Гранд-Каньйон у 2023 році.

Peter Coskun/Natural Landscape Photography Award

Проєкт. Життя на межі

У цій категорії переміг Девід Саузерн із Великої Британії з його дивовижними фото водоростей, що нагадують щупальця якихось міфічних істот.

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Чуттєві пейзажі





У цій номінації переміг Брент Кларк зі США.

"Дикі та віддалені каньйони американського південного заходу підносять сюрпризи за кожним поворотом", – сказав про свою роботу митець.

Brent Clark/Natural Landscape Photography Award

До речі, друге місце в цій категорії отримав проєкт Томаса Спіннера "Вулканічні виверження". Ці фото просто вражають!

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Уривки або деталі

У цій категорії перше місце здобув Скот Оллер, який сфотографував національний парк Йосеміті у Каліфорнії під незвичним кутом.

Він зняв цей елемент природного ландшафту взимку, коли прогулювався вздовж річки Мерседес.

Scott Oller/Natural Landscape Photography Award

"Мені подобається шукати унікальні ракурси в одному з найбільш фотографованих місць на землі. Як на мене, фото ідеально відображає глибоке відчуття таємничості, яке викликає цей пейзаж", – сказав митець.

Гори

У цій категорії переміг фотограф Юрре Ян де Віт із Норвегії.

Jurre Jan de Wit/Natural Landscape Photography Award

Спеціальна нагорода. Ікона креативу

У цій номінації переміг норвезький фотограф Ганс Гуннар Аслаксен, який зазнімкував Вестрахорн – одне з найбільш знакових місць в Ісландії.

Ганс запустив свій дрон і виявив дві річки, які віддзеркалювали форми одна одної, створюючи ідеальні лінії, що ведуть до гори.

"Я одразу зрозумів, що знайшов унікальний погляд на цю відому пам'ятку", – сказав митець.





Hans Gunnar Aslaksen/Natural Landscape Photography Award

Водні світи

У цій категорії переміг Філіп Якеш з Австрії та його знімок із Лофотенських островів, знаменитих своєю раптовою зміною погодних умов.

"В якусь мить тут красиво і спокійно, аж раптом насувається шторм, як на цьому знімку" – коментує Філіп.

Philipp Jakesch/Natural Landscape Photography Award

Екологія

В цій номінації перше місце отримав німець Фелікс Рьозер, який сфотографував льодовик Ронеглетчер у Швейцарських Альпах.

Частини льодовика накривають, щоб уповільнити процес танення.

Felix Röser/Natural Landscape Photography Award

Решту дивовижних знімків можна подивитися на сайті Natural Landscape Photography Awards.

Natural Landscape Photography Awards – один з найбільших світових конкурсів фотографій ландшафту, заснований у Великій Британії у 2021 році.

Нагадаємо, раніше переможців-2024 оголосили міжнародний конкурс World Nature Photography Awards та Wildlife Photographer of the Year.