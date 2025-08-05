"Сам удома" в реальності: підліток сплутав рейси у аеропорту і випадково полетів у Мілан

Британський підліток під час повернення з відпочинку в Іспанії, де він був разом з батьками, випадково сів не на той літак і замість Лондона полетів у Італію.

Про це пише The Guardian.

Відомо, що 15-річний хлопець відпочивав із родиною на острові Менорка в Іспанії. У аеропорту Махон він сплутав літаки і помилково сів на рейс до до Мілана.

Батьки хлопця почали бити на сполох, коли зрозуміли, що він зник, і звернулись за допомогою до правоохоронців.

"Офіцери перевірили камери в зоні вильоту та побачили, що підлітку вдалося потрапити на рейс до Мілана. На той момент аеропорт активував систему оповіщення і оголосив про зниклу дитину, але її деактивували після того, як було підтверджено, що хлопець прямує до Італії", – зазначив речник національної поліції Майорки.

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Під час польоту співробітники авіакомпанії помітили, що на борту був пасажир без квитка. Вони з’ясували, що хлопець мандрує сам. У Мілані неповнолітнього хлопця зустріли представники місцевої влади та аеропорту. Незабаром до Італії прилетіла матір хлопця, яка забрала його додому.

"Ми разом з аеропортом та нашим постачальником наземного обслуговування розслідуємо, як молодий пасажир зміг подорожувати без супроводу не тим рейсом до Мілана", – зазначив речник авіакомпанії easyJet.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 12 червня на заході Індії розбився літак Air India, який прямував до Лондона. Внаслідок авіатрощі загинули майже всі 242 пасажири на борту, крім одного громадянина Великої Британії, який перебуває в лікарні.