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Уламки російського БпЛА пошкодили гуртожитки столичних вишів: що відомо про постраждалих

Анна Коваленко — 25 травня, 17:53
Уламки російського БпЛА пошкодили гуртожитки столичних вишів: що відомо про постраждалих
Через пошкодження газової труби відбулося займання
Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Під час російської комбінованої атаки 25 травня уламки БпЛА пошкодили столичні гуртожитки, зокрема приміщення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Унаслідок цього постраждали четверо людей – їм надали необхідну допомогу на місці.

Про це повідомила адміністрація закладу вищої освіти.

Пошкоджена будівля
Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Студенти прибирають пошкодження
Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Гуртожиток КНУ Шевченка
Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

"У ніч проти неділі уламки збитого російського БпЛА впали біля будівлі одного з гуртожитків університету. Внаслідок удару було пошкоджено газову трубу, виникла пожежа. Також зазнали ушкоджень два сусідні гуртожитки та університетський центр харчування", – розповіли у виші.

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Там додали, що займання оперативно локалізували рятувальними, тому серйозних пошкоджень вдалося уникнути. Жоден із мешканців гуртожитків не зазнав опіків – чотирьом постраждалим допомогу надали працівники екстреної медичної служби.

В університеті кажуть, що вибухотехніки та поліціянти перевірили приміщення на безпечність. Однак мешканцям гуртожитку, що постраждав, запропонували переселитися.

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На території студмістечка тривають роботи з прибирання території та пошкоджених будівель.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки отримали поранення 60 людей, ще 12 загинули, зокрема троє школярів з родини Мартинюків. Травми отримали також їхні батьки, які перебувають у лікарні.

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