Уламки російського БпЛА пошкодили гуртожитки столичних вишів: що відомо про постраждалих

Під час російської комбінованої атаки 25 травня уламки БпЛА пошкодили столичні гуртожитки, зокрема приміщення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Унаслідок цього постраждали четверо людей – їм надали необхідну допомогу на місці.

Про це повідомила адміністрація закладу вищої освіти.

Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

"У ніч проти неділі уламки збитого російського БпЛА впали біля будівлі одного з гуртожитків університету. Внаслідок удару було пошкоджено газову трубу, виникла пожежа. Також зазнали ушкоджень два сусідні гуртожитки та університетський центр харчування", – розповіли у виші.

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Там додали, що займання оперативно локалізували рятувальними, тому серйозних пошкоджень вдалося уникнути. Жоден із мешканців гуртожитків не зазнав опіків – чотирьом постраждалим допомогу надали працівники екстреної медичної служби.

В університеті кажуть, що вибухотехніки та поліціянти перевірили приміщення на безпечність. Однак мешканцям гуртожитку, що постраждав, запропонували переселитися.

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На території студмістечка тривають роботи з прибирання території та пошкоджених будівель.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки отримали поранення 60 людей, ще 12 загинули, зокрема троє школярів з родини Мартинюків. Травми отримали також їхні батьки, які перебувають у лікарні.