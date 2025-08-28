Через російську масовану атаку загинули родичі українських залізничників: що відомо

Через російський масований обстріл у ніч на 28 серпня загинули щонайменше 19 людей, серед них опинилися двоє родичів українських залізничників.

"Ми сьогодні щасливі, що попри масовану атаку на залізничні вузли та депо, продемонстрували злагодженість та чіткість: усі співробітники цілі, вчасно оповіщені, переміщались до укриттів – збережено життя та здоров'я колег.

Утім, удари, що прийшлися по житлових кварталах, принесли залізничній родині неймовірний сум", – написав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Рятувальники знайшли під завалами пошкоджених будівель тіло чоловіка однієї з працівниць залізниці.

Також внаслідок атаки загинув 16-річний син службовця воєнізованої охорони.

За словами Перцовського, під руїнами також залишається чоловік іншої залізничниці – вона зазнала поранень і перебуває в лікарні. Удар РФ пошкодив житло ще двох працівників УЗ.

"З усіма ми поруч у цей скрутний час, надамо максимальну підтримку, вже підшукали тимчасове житло, де є потреба. Як утішити при втраті дитини, сина – чесно не уявляю. Які слова підібрати навіть", – додав голова правління.

Станом на вечір 28 серпня відомо про щонайменше 19 загиблих через російські удари, серед яких четверо дітей.

Внаслідок масованої атаки 28 серпня пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Через це деякі поїзди тимчасово змінили маршрути.