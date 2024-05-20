Направлення на ВЛК надсилатимуть через застосунок "Резерв+" – Міноборони

У застосунку "Резерв+" може з’явитися нова функція

Через мобільний застосунок "Резерв+" можна буде отримати направлення для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що команда розробників планує оновити функціонал ближчим часом.

"У плані щодо найближчих оновлень – можливість отримати направлення на ВЛК через застосунок, не відвідуючи територіальний центр комплектування та соціальної підтримки", – сказала Катерина Черногоренко.

За її словами, більшість процесів будуть цифровими задля зручності користувачів.

"Я думаю, до кінця червня або початку липня ми вже будемо мати іншу революційну картину роботи ТЦК та ВЛК. Поки над цим працюємо. Анонсуємо пізніше", – додала заступниця міністра.

Що таке "Резерв+"?

Це – мобільний застосунок для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Він доступний до завантаження на iOS та Android.

У ньому можна оновити військово-облікові дані та відновити доступ до інформації у реєстрі "Оберіг". Застосунок працює також за кордоном.

Щоб скористатися послугами у "Резерв+", після завантаження необхідно авторизуватися через BankID або Дія.Підпис і вказати адресу проживання, номер телефону та електронну пошту.

Наразі відомо, що понад 300 тисяч чоловіків призовного віку оновили свої дані.

Також у Міністерстві оборони пояснили, що робити тим, хто помилково опинився в розшуку ТЦК.