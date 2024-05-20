Чи можна пройти ВЛК онлайн: пояснення

ВЛК також зважає на попередні медичні висновки та діагнози, які встановили призовнику чи військовому раніше.

Військово-лікарська комісія, яку зобов'язані пройти всі чоловіки віком від 18 до 60 років, не може відбуватися онлайн. Дистанційні ВЛК передбачені лише для військових, які лікуються за кордоном.

Про це йдеться у наказі №402 Міністерства оборони України, пише "УП. Життя".

Військовозобов'язаний повинен пройти медичне обстеження, після того, як отримає направлення на ВЛК від представника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Медогляди будуть проводити в медичних центрах при ТЦК або в лікарнях, які для цього виділили.

Для того, щоб визначити ступінь придатності, комісія проводить базовий огляд і ознайомлюється з результатами аналізів. Щоб визначити придатність, ВЛК також зважає на попередні медичні висновки та діагнози, які встановили призовнику чи військовому раніше.

"Враховуючи те, що лікарі ВЛК не встановлюють діагноз, а роблять експертні висновки спираючись на результати медичного огляду і медичні документи від інших лікарів-спеціалістів, люди, направлені на ВЛК, мають принести відповідні медичні висновки з собою", – розповіла "УП. Життя" директорка Департаменту охорони здоровʼя МОУ Оксана Сухорукова.

З документами, потрібними для огляду, військово-лікарська комісія також може ознайомитися й в електронному форматі. Для цього медичні записи повинні вестися в електронному реєстрі охорони здоров'я, наприклад, у Helsi.

Однак прийти на обстеження все одно доведеться, а записатися на нього можна через електронну чергу.

Для військових, які лікуються за кордоном, передбачені дистанційні ВЛК. Треба лиш мати направлення командирів і документи про лікування в іноземних медзакладах. Втім, після повернення такі військові все-таки мають пройти обовʼязкову ВЛК.

Раніше ми писали про нові правила проходження ВЛК – що змінилося і який алгоритм дій.