Загибель на канатній дорозі через Дніпро у Києві: підозри висунули п’ятьом людям

Через загибель хлопця на канатній дорозі у Києві повідомили про підозри п’ятьом людям

Правоохоронці повідомили про підозри п’ятьом людям у справі про загибель хлопця на столичній канатній дорозі через Дніпро.

Про це розповіли у Київські міській прокуратурі.

Підозри отримали:

проєктант атракціону;

директор підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи;

фахівець приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону;

ФОП, що управляв канатною дорогою з 2024 року;

колишній інженер з технічного нагляду комунального підприємства "Плесо".

Досудове розслідування встановило, що проєктант атракціону допустив низку прорахунків. Зокрема, йдеться про використання каната, який для цього не призначений. Директор товариства затвердив цей технічний проєкт.

У квітні 2024 року, перед передачею атракціону в управління ФОПу, для отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою провели експертизу канатної переправи. Втім експерт приватної установи, акредитованої Державною службою України з питань праці, не звернув уваги на невідповідність каната його цільовому призначенню.

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ФОП, який експлуатував атракціон, мав робити його щоденний огляд перед початком роботи та реагувати на неналежний стан.

Цим підозрюваним інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, що спричинило загибель людини (частина 2 статті 272 Кримінального кодексу України). Їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки.

Колишній інженер з технічного нагляду "Плеса", що відповідав за безпечну експлуатацію об’єктів підприємства, також повинен був здійснювати контроль за станом атракціону.

Його підозрюють у службовій недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (частина 2 статті 367 ККУ). Це карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом 3 років. Також можливе додаткове накладення штрафу у розмірі від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 4250-12750 гривень.

Нагадаємо, трагедія сталася 21 липня 2024 року. Сталевий канат канатної дороги обірвався, внаслідок чого 20-річний хлопець упав у Дніпро та загинув. Його тіло вдалося знайти лише наступного дня.