Загибель на канатній дорозі через Дніпро у Києві: підозри висунули п’ятьом людям
Правоохоронці повідомили про підозри п’ятьом людям у справі про загибель хлопця на столичній канатній дорозі через Дніпро.
Про це розповіли у Київські міській прокуратурі.
Підозри отримали:
- проєктант атракціону;
- директор підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи;
- фахівець приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону;
- ФОП, що управляв канатною дорогою з 2024 року;
- колишній інженер з технічного нагляду комунального підприємства "Плесо".
Досудове розслідування встановило, що проєктант атракціону допустив низку прорахунків. Зокрема, йдеться про використання каната, який для цього не призначений. Директор товариства затвердив цей технічний проєкт.
У квітні 2024 року, перед передачею атракціону в управління ФОПу, для отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою провели експертизу канатної переправи. Втім експерт приватної установи, акредитованої Державною службою України з питань праці, не звернув уваги на невідповідність каната його цільовому призначенню.
ФОП, який експлуатував атракціон, мав робити його щоденний огляд перед початком роботи та реагувати на неналежний стан.
Цим підозрюваним інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, що спричинило загибель людини (частина 2 статті 272 Кримінального кодексу України). Їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки.
Колишній інженер з технічного нагляду "Плеса", що відповідав за безпечну експлуатацію об’єктів підприємства, також повинен був здійснювати контроль за станом атракціону.
Його підозрюють у службовій недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (частина 2 статті 367 ККУ). Це карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом 3 років. Також можливе додаткове накладення штрафу у розмірі від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 4250-12750 гривень.
Нагадаємо, трагедія сталася 21 липня 2024 року. Сталевий канат канатної дороги обірвався, внаслідок чого 20-річний хлопець упав у Дніпро та загинув. Його тіло вдалося знайти лише наступного дня.