Тренер Папи Римського розповів про роботу з майбутнім понтифіком і його "виняткову" фізичну форму

Особистий тренер розповів, що понтифік займався спортом кілька разів на тиждень

Особистий тренер Папи Римського Лева XIV розповів, що до обрання понтифіка не підозрював, що працював з представником духовенства.

Валеріо Мазелло припускав, що його клієнт – науковець, інформує CNN із посиланням на італійську газету Il Messaggero.

Тренер розповів, що тогочасний кардинал Роберт Превост регулярно тренувався в залі поблизу Ватикану. Фізичною активністю представник духовенства займався кілька разів на тиждень.

Валеріо Мазелло каже, що вважав стриманого Роберта професором або науковцем.

"Він приходив у неформальному одязі, завжди був добрим, ніколи не дратувався. Справді спокійна та врівноважена людина", – поділився тренер.

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Чоловік каже, що Лев XIV має "винятковий" фізичний стан як на людину свого віку.

"Типовий [стан] для людини, яка ніколи не припиняла займатися спортом. З відмінним співвідношенням м’язової, кісткової та жирової маси", – додав тренер.

Мазелло зізнався, що був шокованим, коли дізнався, що його клієнта обрали новим понтифіком.

"Я відразу впізнав його, побачивши по телевізору, але не міг повірити. Фактично я тренував майбутнього понтифіка. Це неймовірно, але для мене він був звичайним клієнтом, який поводився як будь-хто інший.

Тут, у спортзалі, ніхто не знав, що Роберт, а тепер Лев XIV, був кардиналом. Найменше [підозрював] я, який його тренував", – поділився спогадами італієць.

Засновник спортзалу Алессандро Тамбурлані назвав спосіб життя Папи Лева гарним прикладом для всіх.

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"Після періоду жалоби моя радість від обрання нового Святого Отця подвоїлася чи потроїлася. Добре знати, що він хороша людина, яку ще й знали всі тут, у спортзалі", – додав він в інтерв’ю Католицькому інформаційному агентству, високо оцінивши здатність понтифіка поєднувати духовність і заняття спортом.

Папа Лев XIV відомий любитель тенісу та вболівальник чиказької бейсбольної команди White Sox. На початку цього тижня понтифік зустрівся з першою ракеткою світу – італійцем Янніком Сіннером, який подарував понтифіку ракетку.

Нагадаємо, нового Папу Римського обрали на другий день конклаву. Н69-річний американський кардинал Роберт Френсіс Прево, який узяв собі ім’я Лев XIV.

18 травня новий очільник Католицької церкви офіційно зійшов на престол. Серед гостів на церемонії були президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.