Зовсім не схоже на голлівудський "Конклав": кардинал з України розповів про обрання нового Папи

Кардинал родом з України Микола Бичок був єдиним представником Австралії на нещодавньому конклаві.

В інтерв'ю The Guardian кардинал розповів, що процес обрання Папи Римського зовсім не схожий на голлівудський фільм "Конклав", у якому детально описали політичні хитрощі, що стоять за вибором вигаданого понтифіка.

"Я дивився фільм, але насправді він був суперечливим, особливо щодо молитви. Ви бачили в ньому, як хтось із кардиналів молиться? Жодного разу. Це в голлівудському стилі", – зауважив українець.

Останніми роками традицією обрання очільника Католицької церкви стала ізоляція учасників конклаву. Наприклад, цьогоріч у Ватикані в цей період повністю відключили мобільний зв’язок.

Єпископ Української греко-католицької церкви пожартував, що нетривала відсутність контакту із зовнішнім світом стала для нього полегшенням.

РЕКЛАМА:

"Це був найкращий час у моєму житті. Просто спробуйте вимкнути телефон хоча б на 24 години. Мій був у такому стані два з половиною дні", – додав кардинал.

Микола Бичок народився в Тернополі, навчався у Вищому духовному інституті імені блаженного Миколая Чарнецького у Львові, а також у семінарії в Польщі.

У 2004 році його освятили дияконом, після чого він служив у Росії, Львові та Івано-Франківську. З 2015 року виконував обов’язки вікарія української парафії в Ньюарку (США).

Читайте також : Скільки тривав найдовший конклав та як харчуються кардинали в ізоляції: цікаві факти про обрання Папи

Миколу Бичка призначили на службу в Австралії у 2020 році, де за рік він став єпископом Мельбурнської єпархії.

У грудні 2024 року Папа Римський Франциск надав йому звання кардинала.

Раніше ми розповідали, що означає ім’я, яке обрав собі новий Папа Римський та навіщо понтифіки це роблять.