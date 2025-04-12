Серед підлітків набирає популярності небезпечна гра "Червоні двері, жовті двері": фахівці б'ють на сполох

Небезпечна гра може шкодити фізичному та психологічному здоров'ю

У соцмережах серед дітей набирає популярності небезпечний тренд – гра "Червоні двері, жовті двері", або "Двері розуму". Під час неї школярі намагаються вводити одне одного в транпосодібний стан.

Це може загрожувати фізичному та психологічному здоров'ю, попереджають у Національній соціальній сервісній службі України.

Там розповіли, що під час гри діти намагаються ввести одного з учасників у стан, що нагадує транс або гіпноз. Для цього використовують розслаблення та візуалізацію. Відтак дитина нібито бачить уявні кімнати, які описує.

Фахівці наголошують, що такі розваги можуть шкодити школярам фізично та психологічно. Схожі ігри здатні порушувати кровообіг, спричиняти спазми, головним біль і запаморочення.

Крім того, такі практики можуть підвищувати внутрішньочерепний тиск і за наявності вроджених патологій у дитини призводити до інсульту.

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У Національній соціальній сервісній службі зауважили, що "Червоні двері, жовті двері" здатні викликати симптоми тривожності та дезорієнтації в дітей, подекуди призводячи до панічних атак та розвитку психозу.

Також наслідками таких ігор можуть бути нічні кошмари та спотворення реальності.

Крім того, небезпечні тренди можуть мати соціально-поведінкові ризики для дітей:

замкнутість;

дратівливість;

нервозність;

вчинення небезпечних дій або злочинів.

"Зверніть увагу! Країна-агресор використовує ігрові механізми для вербування дітей на реальні злочини та участі в диверсіях – підпалах, закладок вибухівок, пошкодження інфраструктури", – наголосили в соціальній сервісній службі.

Що робити батькам, якщо їхні діти мають небезпечні захоплення?

Батькам рекомендують будувати довірливі стосунки з дітьми, аби вчасно помітити захоплення небезпечними трендами. У службі радять дорослим спершу спокійно поговорити з чадом, запитати, що цікавить у грі та вислухати без осуду.

Потім варто пояснити потенційні ризики таких ігор, розповівши про вплив на психіку та можливе втягнення в злочинну діяльність.

"Будьте уважні до емоційної поведінки. Якщо дитина після розмови стала замкненою, тривожною або має нічні кошмари, зверніться до психолога", – додали фахівці.

Цьогоріч у соцмережах поширювали небезпечний челендж із самостійного виготовлення дітьми петард. Через спроби власноруч зробити піротехнічний виріб за тиждень у лікарні Львова потрапили троє дітей.