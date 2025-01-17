Три випадки за тиждень: у Львові ушпиталили хлопців, які робили петарди за інструкцією з TikTok

У Львові госпіталізували трьох хлопців, які намагалися зробити петарди за інструкцією з TikTok

Доповнено 17 січня 2025 року о 18:40

У Львові за тиждень госпіталізували трьох хлопців віком 10, 11 та 15 років з глибокими опіками.

Перед обличчями школярів розірвалися саморобні петарди, які вони виготовляли за інструкцією з TikTok.

Як повідомили у Львівській міській раді, щоб виготовити вибухівку, постраждалі використовували пластикову пляшку, воду, кульку із фольги та засіб для очищення труб.

Серед пацієнтів – 11-річний Вʼячеслав із Львівщини. Хлопець розповів, що разом із другом вони побачили, як на вулиці підлітки робили "петарду" за інструкцією із соцмереж.

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Діти вирішили повторити: змішали всі складники та потрусили пляшку, щоб запустити хімічну реакцію. Посудина розірвалася, а її вміст потрапив прямо на обличчя В’ячеслава.

"Такі пацієнти до нас потрапляють із глибокими хімічними опіками обличчя. Адже засіб для очищення труб, який є у цих так званих "петардах", буквально розʼїдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші", – розповіла Галина Саян, опікова та пластична хірургиня, керівниця Міського центру термічної травми та опікової хірургії Першого медобʼєднання Львова.

Всім трьом хлопцям надали допомогу. За словами лікарки, тепер у них залишаться рубці на обличчі.

Поліціянти Львівщини повідомили, що перевіряють інформацію про травмування підлітків.

"17 січня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію, в якій йшлось про те, що троє дітей потрапили до лікарні через небезпечний тренд, який поширюється у соціальних мережах. Ювенальні поліцейські проводять перевірку", – написали правоохоронці.

Нагадаємо, у Львові дівчинка-підліток отримала опіки внаслідок ураження електричним струмом. Вона піднялася на вагон поїзда, аби зробити селфі.