Нацполіція попереджає про TikTok-тренд із саморобними петардами: як вберегти від нього дітей

На платформі TikTok поширюється небезпечний челендж, у рамках якого діти виготовляють саморобні петарди.

Через такі експерименти тільки у Львові за останній тиждень травмувалося троє підлітків.

На небезпечний тренд навіть відреагувала Національна поліція.

"Наслідки таких "експериментів" катастрофічні: хімічні опіки, шрами на обличчі й руках, а в деяких випадках – тривале лікування. Медики наголошують: подібні травми можуть залишитися на все життя", – кажуть правоохоронці.

Що радять поліціянти?

Дітям:

✅ Не повторюйте небезпечні дії, які ви бачите у соцмережах. Життя та здоров’я набагато важливіші за будь-які перегляди чи "лайки".

РЕКЛАМА:

✅ Якщо друзі пропонують взяти участь у таких челенджах, скажіть тверде "ні" та негайно розкажіть про це дорослим.

✅ Повідомте вчителів чи батьків, якщо знаєте когось, хто планує робити небезпечні експерименти.

Батькам:

✅ Контролюйте, які відео та челенджі переглядає ваша дитина в інтернеті.

✅ Поясніть дітям, що "лайки" в соцмережах не варті їхнього здоров’я та життя.

✅ Довірливо спілкуйтеся з дітьми й розповідайте про наслідки небезпечних дій.

"Нацполіція України закликає батьків та дітей бути уважними й не ризикувати здоров’ям заради "популярності" в соцмережах!" – наголошують правоохоронці.

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Нагадаємо, контент із китайської соцмережі уже не вперше призводить до катастрофічних наслідків для підлітків.

У 2023 році один американський підліток помер після того, як заради ТікТоку з'їв найгострішу у світі чипсину. Ще один – отримав 75% опіків тіла через експерименти з легкозаймистими речовинами.

А торік у Львові хлопчик ввів до анального отвору деталь Lego і металевий дріт після перегляду відео з TikTok.