Сніг у вересні? В Укргідрометцентрі пояснили, яким прогнозам погоди слід довіряти

В Укргідрометцентрі спростували інформацію про те, що в Україні найближчим часом випаде сніг. Такі заяви останнім часом активно поширювали в інфопросторі.

Фахівці пояснили, що Український гідрометеорологічний центр – єдина національна установа, яка надає офіційні прогнози погоди.

"За розрахунками кількох прогностичних моделей після 25 вересня дійсно очікується похолодання через надходження прохолодного повітря з півночі, але точніше про це можна говорити після оновлення модельних даних на початку наступного тижня", – пояснили спеціалісти.

В установі додали, що передбачення щодо найближчих температур повітря та опадів роблять на перевірених розрахунках. Натомість прогнози на триваліший період – орієнтовані, адже на них може суттєво впливати розвиток атмосферних процесів.

Метеорологи наголосили, що погода – динамічна та змінюється щодня. Про реальну синоптичну ситуацію та значущі зміни інформуватимуть на сторінках Укргідрометцентру.

Раніше фахівці установили спростували інформацію про те, що на Україну насувається ураган.