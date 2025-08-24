У Карпатах на День Незалежності випав перший сніг

На найвищому гірському масиві українських Карпат на День Незалежності, 24 серпня, випав перший у цьому році сніг.

Відео на своїй Facebook-сторінці опублікував працівник обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василь Фіцак.

Перший карпатський сніг випав на масиві Чорногора, а також на горі Піп Іван. Там зафіксували грозу град та сильний вітер.

Гірські рятувальники Прикарпаття повідомили, що станом на 09:30 24 серпня в урочищі Заросляк під горою Говерла спостерігається прохолодна та вітряна погода. Температура повітря становить лише +2°С, а західний вітер дме зі швидкістю 2-8 м/с. Наразі йдуть опади – дощ із градом.

Нагадаємо, торік у Карпатах на горі Іван Піп сніг випав трохи пізніше – 30 вересня. Тоді температура повітря на вершині вранці становила -5°С.

Також прикордонники обмежили відвідування туристичних маршрутів, що пролягають на цю гору.

Згодом, у жовтні, у Карпатах випало до 13 сантиметрів снігу.