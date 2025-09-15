Снігові "хвилі", створені вітром: українські полярники показали унікальне антарктичне явище

Українські полярники зазнімкували "сніговий карниз" – характерне для Антарктики явище, що утворюється на вершинах гір, скель і краях льодовиків.

Його сфотографувала біологиня Зоя Швидка, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Як пояснюють науковці, сніговим карнизом називають виступ, що виникає, коли хуртовини переносять сніг із навітряного боку схилу, а з підвітряного їх "зустрічає" завихрення повітря.

Сніговий карниз - одне з характерних явищ для Антарктики НАНЦ

У підсумку на самому краєчку гребеня повітряні потоки стикаються і утворюється невелика зона штилю. Саме там відкладається сніг, що переноситься вітром.

Гребінці снігових "хвиль" мають здатність застигати на певний час НАНЦ

"Якщо ви спитаєте, чому цей сніговий карниз виник саме тут? А тому, що конфігурація схилів саме в цьому місці створила, так би мовити, "сніговий струмок" – шлях, до якого тяжіє сніг, що переноситься вітром", – пояснив керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.

На відміну від піщаних дюн, сніг має властивість злипатися і триматися. Тому такі гребінці хвиль "застигають" на певний час.

Нагадаємо, нещодавно команда українських полярників показала бурульки цікавої форми, схожі на намисто, а також пояснила, як вони сформувались.