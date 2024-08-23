Усі розділи
Підтримати УП

У МОН спростували заяву про готовність забезпечувати навчання в Курській області

Анна Коваленко — 23 серпня, 13:58
У МОН спростували заяву про готовність забезпечувати навчання в Курській області
У МОН стверджують, що заява Винницького не відображає позицію відомства
Mychailo Wynnyckyj/Facebook

У Міністерстві освіти і науки України спростували інформацію про те, що Україна за потреби готова забезпечити освіту дітям, які проживають в Курській області.

Раніше таку заяву зробив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

"Наголошуємо, що Міністерством освіти і науки жодних відповідних офіційних рішень не ухвалювалося", – повідомили в коментарі "УП. Життя".

Читайте також :
Освітній омбудсмен пропонує змінити систему нагородження випускників шкіл медалями: яка причина
ВІДЕО ДНЯ

Також у Міністерстві освіти і науки зазначили, що заява Михайла Винницького є "виключно його особистою думкою і припущеннями", що не відповідають офіційній позиції міністерства.

Нагадаємо, раніше Михайло Винницький повідомив, що якщо ситуація з наступом українських військ на території Курської області РФ продовжиться, то наприкінці вересня доведеться "складати план того, як ми будемо забезпечувати освіту" на цих територіях.

Читайте також :
В освітнього омбудсмена пропонують змінити підхід до планування тривалості навчального року
Реклама:

Головне сьогодні