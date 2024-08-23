У МОН спростували заяву про готовність забезпечувати навчання в Курській області
У Міністерстві освіти і науки України спростували інформацію про те, що Україна за потреби готова забезпечити освіту дітям, які проживають в Курській області.
Раніше таку заяву зробив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.
"Наголошуємо, що Міністерством освіти і науки жодних відповідних офіційних рішень не ухвалювалося", – повідомили в коментарі "УП. Життя".
Також у Міністерстві освіти і науки зазначили, що заява Михайла Винницького є "виключно його особистою думкою і припущеннями", що не відповідають офіційній позиції міністерства.
Нагадаємо, раніше Михайло Винницький повідомив, що якщо ситуація з наступом українських військ на території Курської області РФ продовжиться, то наприкінці вересня доведеться "складати план того, як ми будемо забезпечувати освіту" на цих територіях.