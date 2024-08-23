У МОН спростували заяву про готовність забезпечувати навчання в Курській області

У МОН стверджують, що заява Винницького не відображає позицію відомства

У Міністерстві освіти і науки України спростували інформацію про те, що Україна за потреби готова забезпечити освіту дітям, які проживають в Курській області.

Раніше таку заяву зробив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

"Наголошуємо, що Міністерством освіти і науки жодних відповідних офіційних рішень не ухвалювалося", – повідомили в коментарі "УП. Життя".

Читайте також : Освітній омбудсмен пропонує змінити систему нагородження випускників шкіл медалями: яка причина

ВІДЕО ДНЯ

Також у Міністерстві освіти і науки зазначили, що заява Михайла Винницького є "виключно його особистою думкою і припущеннями", що не відповідають офіційній позиції міністерства.

Нагадаємо, раніше Михайло Винницький повідомив, що якщо ситуація з наступом українських військ на території Курської області РФ продовжиться, то наприкінці вересня доведеться "складати план того, як ми будемо забезпечувати освіту" на цих територіях.