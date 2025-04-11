Чи будуть на цьогорічному НМТ питання про повномасштабну війну? Відповідь МОН

У 2025 році серед завдань Національного мультипредметного тесту не буде питань про події повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти та науки на запит "УП. Життя".

"Програма НМТ не містить подій широкомасштабного вторгнення. Укладання завдань для сертифікаційних робіт НМТ у формі тестів з історії України здійснюватиметься відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з історії України, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 року", – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, у деяких варіантах минулорічного НМТ було запитання, яке стосувалося періоду повномасштабного вторгнення. У ньому треба було визначити рік, коли була випущена марка із псом Патроном.

Обговорення про те, що у цьогорічному тестуванні можуть бути питання щодо подій великої війни, виникло зокрема на фоні дискусії щодо нового підручника історії України для 11 класу. У ньому автори додали розділ про події повномасштабного вторгнення.

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Деякі історики розкритикували це рішення через вибірковість висвітлених тем і можливі тригери для дітей.

У видавництві "Ранок" відповіли, що вирішили додати частину про події великої війни, оскільки це є актуальною темою.