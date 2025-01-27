У Києві розробили рекомендації щодо проведення щоденної хвилини мовчання: що вони передбачають

У Києві розробили рекомендації для проведення щоденної хвилини мовчання

У столиці підготували рекомендації щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання.

Вони передбачають використання мобільного застосунку "Київ Цифровий", оголошення у громадському транспорті, звукових систем оповіщення на Хрещатику та Майдані Незалежності та на рекламних носіях.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на очільницю Координаційної ради з підготовки та впровадження Концепції меморіалізації учасників та подій російсько-української війни Вікторію Муху. До роботи також долучилася ГО "Вшануй".

Окрім того, фахівці розробили рекомендації щодо текстового, аудіо та візуального супроводження хвилини мовчання.

"Місто звернеться до операторів реклами щодо розміщення цифрового інформаційного повідомлення для інформування та нагадування про початок хвилини мовчання.

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Телеканал "Київ" і радіостанція "Київ FM" продовжать оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання у прямому ефірі. Також плануємо проведення інформаційно-комунікаційної кампанії. А комунальні заклади освіти мають і надалі проводити щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання", – розповіла Вікторія Муха.

У КМДА додали, у разі оголошення повітряної тривоги на Київщині, пріоритетним буде саме інформування мешканців про небезпеку.

Розроблені рекомендації передали на розгляд Київської міської ради. Невдовзі має відбутися пленарне засідання.

Нагадаємо, над впровадженням хвилини мовчання у суспільстві працювала загибла бойова медикиня та медійниця Ірина Цибух. Дівчина вірила, щоби почати пам’ятати про найбільших героїв сьогодення, потрібна всього одна хвилина вдень.