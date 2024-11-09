Галасують і б’ються дзьобами: полярники показали, як "сваряться" найменші пінгвіни Антарктиди

Українські полярники з кажуть, що найменші з антарктичних пінгвінів виду Аделі бувають "доволі агресивні" – вони не лише бороняться від потенційної небезпеки, а й нерідко сперечаються між собою.

Відео однієї з таких "сварок" опублікували в Національному антарктичному науковому центрі.

На передньому кадрі видно двох самців "адельок", які, лежачи на животах, "з’ясовують стосунки" один з одним. При цьому вони голосно кричать і намагаються боротися дзьобами.

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Українські полярники розповіли, що невеликі за розмірами тварини насправді вміють постояти за себе – часом їм доводиться захищатися від атак тюленів і великих морських птахів.

Крім того, у шлюбний сезон самці Аделі намагаються привабити до себе самиць, тому часом вступають у бій дзьобами зі суперниками.

"У такій сутичці обидва пінгвіни нахиляються вперед і вгору, розкривають дзьоби і б'ють ними один одного. А щоб захистити очі, примружують їх наполовину", – пояснили учасники 29-ї української антарктичної експедиції.

Полярники додали, що зазвичай самці з більш агресивною поведінкою мають більше потомства.

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Раніше працівники антарктичної станції "Академік Вернадський" розповідали, що пінгвінів Аделі можна впізнати за відносно невеликим розміром тіла, повністю чорною головою та біло-блакитними очима.

Зазвичай особини цього виду досягають висоту лише від 70 до 73 сантиметрів.

Більші субантарктичні пінгвіни не конкурують із "адельками", оскільки птахи не спаровуються між собою і не ведуть боротьби за територію.