Позитивні новини з Антарктики: полярники показали перше яйце пінгвінів цього року

У пінгвінів біля антарктичної дослідницької станції "Академік Вернадський" з’явилося перше яйце цього року.

"Подарунок" від птахів знайшов біолог 29-ї експедиції Світозар Давиденко, який моніторить успішність розмноження пінгвінів, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"За терміном я вже розумів, що то-от має з'явитися перше яйце. Тож цілеспрямовано проводив пошук і перевіряв гнізда, адже нам дуже важливо зафіксувати точну дату. За нею ми можемо відстежувати, чи є якісь зміни за роками і як це залежить від зовнішніх умов, зокрема від зміни клімату", – каже науковець.

Полярники очікують на появу пташенят трохи більш як за місяць. А поки що – діляться лайфхаком, як швидко виявити гніздо з пінгвінячим яйцем.

"У період гніздування, коли біологи роблять обхід і наближаюся до гнізд, то пінгвіни зазвичай відходять. Якщо ж пінгвін у разі наближення вченого лишається на гнізді й міцно до нього притискається, то там уже точно є яйце", – зазначив Світозар.

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На острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", гніздують переважно субантарктичні пінгвіни.

Зазвичай вони зносять 2 яйця, рідше – 3, але це відбувається не одночасно. Самці та самиці висиджують їх по черзі.

Світозар Давиденко

За словами полярників, зараз на острові залишається багато снігу, тож не всі гнізда пінгвінів ще оформлені. Але ті, що розташовані на височинах, уже придатні до висиджування яєць.

Перше з них якраз і з’явилося в такому гнізді – на скелі біля лабораторії, в якій вчені здійснюють безперервний прийом радіочастот для дослідження геокосмосу.

"Тож поки майбутнє пінгвіненя ще в яйці, до нього вже долинають сигнали з далеких від Антарктиди точок нашої Планети", – додають дослідники.

Нагадаємо, раніше українські полярники показали "пінгвінів-верхолазів" та їхні гнізда, а також зняли, як зграя пінгвінів зацікавлено розглядає вченого.