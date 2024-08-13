Чи залишиться у студента грант на навчання, якщо він змінить виш? Відповідь МОН

Студенти можуть змінювати навчальний заклад, але не спеціальність, за якою отримали грант

Після отримання грантових коштів студенти можуть змінювати місце навчання – це не призведе до втрати фінансової підтримки від держави.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв’ю "Укрінформу".

"Якщо студент з якихось причин, наприклад через зміну місця проживання, вирішить перейти з одного університету в інший, то і грантові кошти переходять за ним, якщо він обирає ту саму спеціальність", – каже Винницький.

Також здобувачі освіти, які не закінчили навчання на контракті, не мають повертати кошти, які держава їм надала за грантовою системою.

"У такому разі кошти, які були призначені для цієї людини на навчання протягом 4 років, не виплачують. Але на той період, коли особа вчиться, є грантові кошти, і це безповоротні кошти.

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Крім того, студенти, які вступили на контракт і отримали грант, не обов’язково мають завершувати навчання за обраною спеціальністю.

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"Такого зобовʼязання немає і для бюджетного місця. Тому нелогічно, щоб воно було для грантових коштів", – пояснив Михайло Винницький.

Нагадаємо, МОН розглядає впровадження грантової системи для студентів магістратури та аспірантури. Однак рішення про це прийматиме Верховна Рада.