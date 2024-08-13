МОН розглядає впровадження грантової системи для студентів магістратури, але є умова

Зміна система фінансування може торкнутися навчання на магістратурі та аспірантурі

Міністерство освіти та науки України впровадить грантову систему для магістрів, якщо Верховна Рада ухвалить проєкт закону №10399. Це залежатиме також від успішності випробування такого підходу серед цьогорічних вступників на бакалаврат.

Зміна системи фінансування згодомтакож торкнеться аспірантури, повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький в інтерв’ю "Укрінформу". Однак вступ для здобуття цього ступеню відрізняється, тому грантова система для аспірантів буде іншою.

"Цього року ми відпрацьовуємо певні механізми виплати цих грантів, і це відбувається із першокурсниками бакалаврату.

У разі ухвалення закону №10399, який пропонує грантову систему і багато інших змін до системи фінансування вищої освіти, буде запущено і грантову систему для магістрів", – пояснив посадовець.

За словами Винницького, змінам передуватиме тривалий процес відпрацювання системи. Після цього механізм, на його думку, можна буде масштабувати на всю систему освіти.

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"Я думаю, що результати цьогорічного пілотного проєкту, вся статистика, виплати будуть відомі до кінця жовтня. І вже на початку листопада ми зможемо звітувати перед депутатами, як запрацював цей проєкт, і, відповідно, можна буде повернутися до тих чи інших норм законопроєкту №10399", – додав Михайло Винницький.

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Нагадаємо, законопроєкт, за яким в українській системі освіти впроваджують грантову систему, отримав підтримку народних обранців у першому читанні у березні 2024 року. Наразі парламентарі готують його до другого читання, зокрема, вносять зміни.

Очікується, що після отримання результатів випробування грантової системи фінансування МОН представить їх Комітету освіти, науки та інновацій Верховної ради.

"Я прогнозую, що на комітет ми вийдемо в листопаді, і будемо прямувати до того, щоб ухвалити цей закон у 2024 році", – зазначив заступник міністра освіти.

Раніше у відомстві повідомляли, що у 2024 році грантове фінансування на оплату здобуття вищої освіти зможуть отримати від 20 до 25 тисяч вступників на контрактну форму навчання.