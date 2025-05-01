Чи можуть школи фотографувати учнів і публікувати їхні знімки у мережі? Пояснення омбудсменки

В освітнього омбудсмена пояснили, чи завжди для зйомки дітей потрібне фото

Школи не можуть фотографувати учнів і публікувати їхні світлини в соцмережах чи на сайтах, якщо на це не погоджувалися діти та не давали згоди їхні батьки.

Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик.

Вона пояснила, що українське законодавство забороняє відкриту зйомку людини без її дозволу на вулицях, зборах, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Погоджуватися на створення світлин чи відео зі школярами можуть їхні батьки чи усиновлювачі, оскільки саме їх вважають законними представниками дитини до досягнення нею повноліття.

При цьому суди визнають, що згоду мають давати і тато, і мама дитини, навіть якщо вони не перебувають у шлюбі.

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Рекомендації щодо захисту приватності в роботі ЗМІ від експертів Ради Європи мають декілька винятків із цього права.

Так, згода на зйомки дитини може бути необов’язковою, коли суспільний інтерес переважає над приватністю школяра або учень є публічною особою, наприклад спортсменом, а фото- чи відеоматеріали пов’язані з такою його діяльністю.

Згода на фотографування дитини може мати письмову чи усну форму. Також погодження може бути мовчазним, кажуть у Міністерстві юстиції.

Фото: офіс освітнього омбудсмена

За мовчазної згоди батьки мають перебувати поруч із дитиною, а також знати і бачити, що її знімають на камеру. При цьому дорослі не повинні висловлювати заперечень щодо цього.

В офісі освітнього омбудсмена рекомендують педагогам отримувати письмовий дозвіл від батьків, аби за потреби згоду можна було б підтвердити.

"В умовах воєнного стану збільшується ризик того, що оприлюднення інформації про дитину, зокрема фото, може їй зашкодити. Наприклад, коли йдеться про дітей військовослужбовців.

Саме тому, щоб не наражати учасників освітнього процесу та людей поруч із закладом на небезпеку, не варто знімати на офіційних заходах військовослужбовців та їхніх родичів, позначати їх у соціальних мережах", – додала Надія Лещик..

Чи може давати дозвіл на зйомку представник закладу освіти?

В офісі освітнього омбудсмена наголошують, що працівники дитсадків чи шкіл не є законними представниками дитини, тому не мають права надавати дозволи на зйомки.

Водночас погодження на створення фото чи відео школяра можуть надавати представники дитячих будинків і загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування.

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Чи потрібна на зйомку згода дитини?

Для фото та відеофіксації учнів потрібно знати, що дитина погоджується на це.

"Навіть за умови, що згода від батьків є, якщо дитина не бажає фотографуватися – її не варто змушувати це робити.

В усіх діях щодо дітей першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини", – пояснили в офісі омбудсмена.

Чи можна без дозволу використовувати фото та відео з дітьми?

За національним законодавством, для поширення фотографій чи інших художніх творів потрібна згода людей, які на них зображені. Якщо йдеться про матеріали зйомки дітей, то дозвіл на використання мають надати їхні батьки або інші законні представники.

Що варто пам’ятати освітянам про зйомку дітей

Освітня омбудсменка звернула увагу на те, що публікація матеріалів із дітьми в інтернеті може мати певні ризики.

"Розміщуючи будь-яку інформацію про дітей у мережі, варто пам’ятати, що з цього моменту ці матеріали починають жити власним життям. Ніхто не гарантує, що всі люди, які споглядатимуть таку інформацію, будуть дружніми та доброзичливими.

Іноді така інформація може потрапити до людей, які своїми діями можуть нашкодити дитині, наприклад, вчиняти кібербулінг, хакерство, шахрайство чи шантаж", – додають фахівці.

Крім того, світлини школярів та супутня інформація на них може дозволити встановити особу дитини, місце її перебування, що може зашкодити її безпеці.

В офісі освітнього омбудсмена нагадали, що закони не вимагають публікувати фотографії дітей як спосіб прозвітувати про освітні події.

Там також закликали органи управління не вимагати від педагогів розміщувати такі світлини та вимагати фотозвіти з огляду на безпекові ризики та додаткове навантаження на вчителів.

"Через вразливість дитини у онлайн-просторі як батькам, так і закладам освіти варто обачно ставитися до публікації дитячих даних, зокрема й фото. Робити це слід з урахуванням потреби забезпечити кращі інтереси дитини", – наголосили фахівці.

Раніше в офісі омбудсмена розповіли, чи зобов’язані директори шкіл повідомляти про випадки булінгу.