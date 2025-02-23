Кожен п'ятий підліток в Україні зазнавав цькування онлайн: результати опитування ЮНІСЕФ

Серед підлітків поменшало тих, хто зізнався, що брав участь у бійках

22% українських підлітків заявили, що протягом останніх місяців зазнавали булінгу онлайн, що незначно перевищує показники 2018 року.

Натомість тепер діти стверджують, що рідше беруть участь у цькуванні однолітків онлайн – в цьому зізналися 15% (порівняно з 21% у 2018 році).

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке у 2023 році провели фахівці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Булінг та кібербулінг серед дітей

Опитування дітей віком від 11 до 17 років показало, що у 2023 році кожен п'ятий підліток (22%) заявив, що зазнав образ, приниження чи знущання онлайн протягом останніх кількох місяців. Це незначно перевищує показники 2018 року, коли частка таких підлітків становила 21%.

Натомість в Україні дещо зменшилася кількість дітей, які зізналися в тому, що брали участь в цькуванні в інтернеті протягом останніх місяців. Якщо у 2018 році таких було 21%, то у 2023 – 15%.

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Майже половина респондентів (49%) відповіли, що були свідками цькування інших протягом останніх пів року, з них чверть (25%) спостерігала за булінгом регулярно.

Третина українських підлітків (33%) стверджують, що допомагали постраждалому, коли бачили образи та приниження, трохи менше (27%) – підтримували тих, хто зазнав цькування, у випадку кібербулінгу.

Фото: скриншот дослідження Фото: скриншот дослідження

При цьому лише 25% розповіли про знущання дорослим, а якщо воно відбувалося в інтернеті, то таких заходів вживали 19% опитаних.

Опитування показало, що близько третини свідків булінгу зовсім не реагували і не намагалися втрутитися в ситуацію (31% щодо цькування та 36% щодо знущання онлайн). При цьому реакція на образи часом залежала від статі респондентів.

"Як під час булінгу, так і під час кібербулінгу хлопці частіше проявляли пасивність (нічого не робили), ніж дівчата, натомість дівчата частіше допомагали постраждалим, намагалися словесно спинити агресора, втішали жертву та розповідали про випадок дорослим (батькам, вчителям тощо)", – йдеться у звіті.

Фото: скриншот дослідження

Фізичне насильство між підлітками

Автори дослідження зауважують, що у 2023 році різко збільшився показник українських підлітків, які не брали участі в бійках протягом останнього року. Якщо до 2022 року кількість таких опитаних коливалася на рівні від 61 до 65%, то у 2023 році вона збільшилася до 76%.

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Фахівці ЮНІСЕФ вважають, що причиною змін є те, що українські підлітки стали менше спілкуватися особисто.

"Цей феномен можна пояснити зниженням інтенсивності міжособистісної взаємодії молодих людей офлайн. Під час війни багато закладів освіти проводили онлайн-навчання, підлітки менше часу проводили поза домівкою, менше спілкувалися з однолітками", – зауважили автори роботи.

Фото: скриншот дослідженні

Як проводили дослідження?

У соціологічному опитуванні взяли участь понад 23,5 тисячі дітей з 700 закладів освіти України. Респонденти віком від 11 до 17 років з 1 листопада по 25 грудня 2023 року пройшли анонімні онлайн-опитування за своїм місцем перебуванням.

Участь у дослідження взяли підлітки з підконтрольних Україні регіонів.

Раніше фахівці ЮНІСЕФ з'ясували, що близько половини українських дітей щодня споживають фрукти та овочі, а хліб – 66%.