Чи можуть вчителі оформити відстрочку через Резерв+? У МОН відповіли

Тетяна Бугаєнко — 7 серпня, 17:04
Чи можуть вчителі оформити відстрочку через Резерв+? У МОН відповіли
Функція оформлення відстрочки через застосунок наразі доступна не для всіх працівників освітньої сфери
Станом на серпень 2025 року працівники закладів загальної середньої освіти поки не зможуть оформити відстрочку через застосунок Резерв+.

Про це заявили у міністерстві освіти України.

У відомстві зауважують, що оформити відстрочку через застосунок наразі можуть наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти та наукових установ, відомості про яких містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

"Наголошуємо: відомості про працівників закладів загальної середньої освіти не вносять до ЄДЕБО. Це означає, що оформити відстрочення через застосунок Резерв+ для них наразі технічно неможливо", – зауважили у МОН.

Водночас працівники закладів загальної середньої освіти, як і представники інших категорій, можуть оформити відстрочку відповідно до визначених законодавством норм.

Для цього потрібно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з повним пакетом документів.

"Міністерство освіти і науки України продовжує взаємодіяти з іншими органами державної влади щодо цифровізації процедур, які стосуються працівників сфери освіти, зокрема закладів загальної середньої освіти", – додали у МОН.

Нагадаємо, напередодні, 6 серпня, у педагогів, які працюють у закладах вищої, фахової передвищої та професійної освіти, а також в наукових установах та організаціях, з’явилась змога оформити відстрочку через Резерв+.

