Чи можуть вчителі оформити відстрочку через Резерв+? У МОН відповіли
Станом на серпень 2025 року працівники закладів загальної середньої освіти поки не зможуть оформити відстрочку через застосунок Резерв+.
Про це заявили у міністерстві освіти України.
У відомстві зауважують, що оформити відстрочку через застосунок наразі можуть наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти та наукових установ, відомості про яких містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
"Наголошуємо: відомості про працівників закладів загальної середньої освіти не вносять до ЄДЕБО. Це означає, що оформити відстрочення через застосунок Резерв+ для них наразі технічно неможливо", – зауважили у МОН.
Водночас працівники закладів загальної середньої освіти, як і представники інших категорій, можуть оформити відстрочку відповідно до визначених законодавством норм.
Для цього потрібно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з повним пакетом документів.
"Міністерство освіти і науки України продовжує взаємодіяти з іншими органами державної влади щодо цифровізації процедур, які стосуються працівників сфери освіти, зокрема закладів загальної середньої освіти", – додали у МОН.
Нагадаємо, напередодні, 6 серпня, у педагогів, які працюють у закладах вищої, фахової передвищої та професійної освіти, а також в наукових установах та організаціях, з’явилась змога оформити відстрочку через Резерв+.