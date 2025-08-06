У "Резерв+" додали відстрочку для ще однієї категорії військовозобов’язаних

У застосунку "Резерв+" з’явилася можливість отримати відстрочку від мобілізації для педагогів, які працюють у закладах вищої, фахової передвищої та професійної освіти, а також наукових установах та організаціях.

Функція доступна в оновленій версії додатку, повідомили в Міністерстві оборони та Міністерстві освіти і науки України.

Відстрочення можуть отримати педагоги, які мають у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) дані про:

основне місце роботи;

зарплатну ставку щонайменше 0,75;

відомості про те, чи входить людина в число кадрової групи освітнього процесу у сфері вищої, фахової передвищої чи професійної освіти або працює на адміністративній посаді, що належить до викладацької категорії.

Щоб отримати відстрочку, слід натиснути на три крапки головного екрану "Резерв+", обрати пункт "Подати запит на відстрочку", а пізніше – відповідну категорію. Після розгляду заявки користувачам має надійти сповіщення про результат.

Якщо посада педагога відповідає критеріям, але відстрочення не оформлюється, слід звернутися до керівника закладу освіти і перевірити дані в ЄДЕБО.

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"Освітяни повинні мати змогу зосередитися на своїй роботі – формувати знання і майбутнє, а не витрачати час на довгі процедури", – вважає заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

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Раніше в "Резерв+" додали відстрочку для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність I або II групи.