У Резерв+ зʼявилася відстрочка для ще однієї категорії військовозобовʼязаних

Оформити відстрочку через Резерв+ стало можливо у листопаді 2024-го року

У застосунку Резерв+ додали нову відстрочку для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.

Вона доступна з останнім оновленням застосунку, повідомили в Міністерстві оборони України.

Щоб отримати цю відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або в інформаційній системі Пенсійного фонду. Також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану.

Оформлюється відстрочка просто: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім – відповідну категорію. Згодом, обіцяють у відомстві, надійде сповіщення із результатом.

Вперше відстрочки в Резерв+ запустили в листопаді 2024-го року. Станом на липень 2025-го близько 40% від усіх відстрочок військові оформлюють саме в застосунку.

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Наразі оформлення відстрочок доступне для:

людей з інвалідністю;

людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК;

студентів, аспірантів та докторантів, які навчаються на денній або дуальній формі і здобувають послідовну освіту;

подружжя військових, які виховують спільну дитину до 18 років;

багатодітних батьків, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

Згідно з останніми даними, всього відстрочки у Резерв+ оформили понад 333 тисяч військовозобов’язаних українців.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт, який надає право учасникам бойових дій на додаткові 14 днів відпустки.

Окрім цього, законопроєкт передбачає, що тепер 15 із 30 днів основної відпустки стають обов’язковими.