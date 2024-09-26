Чи дійсно в Україні обмежили мобілізацію чоловіків 50+? Відповіли у комітеті ВР з нацбезпеки

Чи обмежили в Україні мобілізацію чоловіків у віці 50-60 років: відповів Веніславський

Член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський підтвердив, що після 50 років мобілізують лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Це відбувається за окремим розпорядженнями від Генерального штабу.

Це – "загальна позиція військового керівництва", розповів він LIGA.net.

Нардеп підтвердив, що у директиві Командування Сухопутних сил є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років.

Однак до 60 років вони все одно залишаються військовозобов’язаними, зазначив Веніславський у коментарі "УП. Життя".

"Військовозобов’язаних віком від 50 років підрозділи фактично відмовляються брати. Якщо у них немає важливої військово-облікової спеціальності, сенсу у їхній мобілізації зараз немає.

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Але це не означає, що на законодавчому рівні закріплено, що їх не мобілізують. Військовозобов’язаними залишаються всі чоловіки від 18 до 60 років. Рішення про мобілізацію ухвалює Генеральний штаб з огляду на потреби", – зауважив нардеп.

Веніславський додає, що на практиці "кількість таких мобілізованих мінімальна". Адже переважна більшість військових підрозділів є штурмовими, а після 50 років "мало громадян придатні для штурмовиків".

Також мережею ширилися чутки про неможливість мобілізувати обмежено придатних віком від 18 до 25 років.

"Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків до 25 років. Сенсу в ній зараз немає. Це розуміють і військові. Тому, за моєю інформацією, таких випадків (мобілізації обмежено придатних віком 18-25 років – ред.) не фіксували", – додав він.

Раніше народні депутати "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко повідомили, що у Міноборони, ймовірно, можуть видати наказ про неможливість мобілізації "обмежено придатних" чоловіків віком до 25 років.

А також про призупинення призову чоловіків віком від 50 до 60 років без особливого розпорядження від Генштабу.

У Командуванні Сухопутних військ підтвердили, що врегулювали "деякі питання щодо призову".

Натомість там не уточнили, про які зміни йдеться та яких категорій військовозобов’язаних чи резервістів вони стосуються.