Мобілізації обмежено придатних до 25 років не буде? У Сухопутних військах України "відреагували" на чутки

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про нібито зупинення призову обмежено придатних до військової служби чоловіків віком від 18 до 25 років.

За його словами, про це йдеться в директиві Командування Сухопутних Військ Збройних сил України.

Відповідно мобілізація українців цієї категорії нібито можлива лише за їхньою письмовою згодою.

Олексій Гончаренко стверджує, що, відповідно до цього документа, також не відбувається призову осіб віком від 50 до 60 років.

"Тобто чоловіки віком від 50 до 60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням", – заявляє він і додає, що такий документ нібито має бути виданий щодо кожного окремого чоловіка Генеральним штабом ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

У Командуванні Сухопутних військ підтвердили, що врегулювали "деякі питання щодо призову".

Натомість там не уточнили, про які зміни йдеться та яких категорій військовозобов’язаних чи резервістів вони стосуються.

"Зазначені рішення, прийняті, зокрема, з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування.

Проте органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру", – йдеться в повідомленні.

Читайте також : Військовий облік школярів: коли потрібно стати і як отримати приписне посвідчення

Редакція "Української правди. Життя" намагалася отримати коментар від Командування Сухопутних військ і уточнити, про які зміни йдеться.

Натомість там відмовилися надавати додаткову інформацію, пославшись на внутрішній характер документа, про який йдеться.

Нагадаємо, на початку вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків віком до 25 років.

Раніше юрист Андрій Новак у коментарі для "УП. Життя" пояснював, що люди зі статусом "обмежено придатний" не підходять для строкової служби у мирний час через стан здоров’я, але можуть бути призвані на службу під час війни.

Однак народна депутатка Ірина Геращенко стверджувала, що наразі не існує процедури переведення цих чоловіків на облік призовників.