Організатори НМТ заявили, що результати тесту не придатні для складання рейтингів шкіл

Організатори пояснили, чому результати НМТ не показові для рейтингу шкіл

В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, що результати цьогорічного національного мультипредметного тесту (НМТ) не можна використовувати для складання рейтингів шкіл, громад чи регіонів.

В УЦОЯО наголосили, що цьогоріч участь в тестування брали лише випускники шкіл, які планували вступати до закладів вищої освіти.

"З огляду на це дані НМТ не можуть бути використані для формулювання висновків про навчальні досягнення всієї сукупності осіб, які завершували здобуття повної загальної середньої освіти у 2024/2025 навчальному році.

Так само ці дані не придатні для побудови будь-яких рейтингів щодо якості освіти в регіонах, громадах чи окремих закладах освіти", – переконані організатори.

Там додали, що результати цьогорічного НМТ доцільно порівнювати із торішнім тестуванням, оскільки їх проводили за ідентичною моделлю.

РЕКЛАМА:

У коментарі для "НУШ" директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко пояснила, що подекуди кількість учасників НМТ стає приводом для маніпуляції – нібито діти кудись зникли. Однак оцінювання не проходить значна кількість випускників, які не планують вступати до вишів.

"Насправді завжди була частка підлітків, які одразу після школи не йшли до університетів. І це нормально", – зауважила Вакуленко.

Крім того, тест не створений для того, щоб оцінити рівень знань випускників з усіх тем шкільної програми. За її словами, рейтинги за результатами НМТ доцільно складати на місцевому рівні, наприклад, у конкретній школі, де є повні дані про учнів та освітній процес.

"Ми не знаємо, які чинники впливають на результати конкретних учасників – чи це робота з репетиторами, чи наполеглива самопідготовка.

До того ж рейтинги надзвичайно чутливі до кількості дітей у школах: якщо іспит склали лише п’ятеро, один "двохсотбальник" може підняти заклад угору, а один учасник із низьким результатом – суттєво опустити. На рівні держави такі рейтинги не працюють", – додала очільниця УЦОЯО.

Також на результати впливає те, що у старші класи діти часто переходять навчатися в інші школи, що впливає на результати.

"Тому ми не робимо рейтингів, але дані публікуємо, і місцевим освітянам пояснюємо, як їх правильно аналізувати", – пояснила Тетяна Вакуленко.

Раніше ми розповідали, які середні бали отримали учасники НМТ з усіх предметів.