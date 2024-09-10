У МОН розповіли, студенти яких вишів цьогоріч отримали найбільше грантів

Найбільше студентів, які цьогоріч отримали гранти на навчання, здобуватимуть освіту в університетах Львова.

Першим за кількістю студентів із грантами став Львівський національний університет імені Івана Франка – 1262 абітурієнти, які вступили на контрактну форму навчання у цей виш, отримали фінансову підтримку держави.

Про це заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький розповів в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

У Національному університеті "Львівська політехніка" у 2024 році таких вступників було 1154.

Далі у списку вишів за кількістю здобувачів освіти з грантами є:

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Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 990 вступників;

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 588;

Національний університет "Києво-Могилянська академія" – 531.

На думку Винницького, показником великої кількості талановитих студентів у закладах освіти є не їхня загальна кількість, а відсоток серед контрактників.

"Відсоток таких вступників як частина всіх контрактників – це показник того, куди вступають талановиті абітурієнти, куди "несуть гроші, які ходять за студентом".

Особливо важливим є цей показник щодо закладів, які пропонують широкий спектр спеціальностей, як-от класичних чи політехнічних університетів", – пояснив посадовець.

За даними Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), майже вся чисельність (95%) цьогорічних першокурсників Українського католицького університету отримали грант. Багато вступників цієї категорії також у Київській школі економіці – 73%.

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Понад половина здобувачів освіти навчаються за контрактом у:

Національному університеті "Києво-Могилянська академія" (63%);

Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого (57%);

Львівському національному медичному університету імені Данила Галицького (56%);

Національному медичному університету імені Олександра Богомольця (55%);

Львівській національній академії мистецтв (55%);

Львівській музичній академії імені Миколи Лисенка (51%);

Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (51%).

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я передбачало, що за результатами вступної кампанії 2024 року отримають від 20 до 25 тисяч вступників.

Також ми розповідали, як вступникам, які претендують на грантову допомогу від держави, не платити повну вартість навчання під час укладення договору з університетом.