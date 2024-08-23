ДПА повернеться, але зміненим: як планують вдосконалити тестування школярів

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) планує впровадити удосконалену державну підсумкову атестацію (ДПА) – тестування, яке має на меті перевірити знання учнів 4-х та 9-х класів. Їхні результати допоможуть отримувати об’єктивні дані про галузь освіти.

Перші випробування деяких складових ДПА для учнів, які завершили навчання в 4-х класах, відбулося навесні 2024 року. Водночас пілотне тестування для 9-класників планують провести у 2026 році, повідомили в УЦОЯО.

Результати пілотної ДПА для 4-класників цьогоріч показали, що модель оцінювання результатів вимагає змін, тому в 2025 році в УЦОЯО проведуть удосконалене тестування.

"У 2025 році УЦОЯО планує проведення другого етапу пілотування ДПА-4. Дані, отримані за його підсумками, не позначаться на підсумкових (річних) оцінках учнів/учениць, натомість їх буде використано для уточнення підходів до оцінювання, розроблення моделі тестування, яка має забезпечувати якомога повніше охоплення обов’язкових результатів навчання", – пояснили там.

За словами співробітників центру, більшим викликом є розробка моделі оцінювання 9-класників. Причиною цього є те, що наразі школярів навчають за десятками різних модельних навчальних програм, які дещо відрізняються за змістом.

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Однак планується, що здобуті знання та навички учнів оцінюватимуть не лише в галузі мови, літератури й математики, а також:

громадянської освіти;

історії;

іноземних мов;

природничих галузей.

Водночас в УЦОЯО вважають, що найбільш імовірним форматом проведення ДПА для 9-х класів буде комп’ютерне тестування, результати якого будуть доступні як для педагогів, так й учнів.

"Зрозуміло, що проведення ДПА-9 на комп’ютерній основі пов’язане з багатьма проблемами – починаючи від якості техніки в закладах і завершуючи дотриманням академічної доброчесності під час проведення тестувань тощо.

Процес імплементації нової моделі ДПА-9 буде тривалим і багаторічним", – зазначили в центрі.

Раніше Державну підсумкову атестацію у зв'язку з пандемією COVID-19 скасували в 2020 році, також через початок повномасштабного вторгнення в Україні оцінювання для учнів 4-х та 9-класів не проводили в 2022, 2023 та 2024 роках.

Однак українські та іноземні експерти ще в 2019 році погодилися на тому, що покращення сфери освіти потребує щорічних об'єктивних даних про знання та навички школярів.

Для цього затвердили ідею стандартизованих підсумкових оцінювань лягла в основу "Стратегії розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року", які прийняли в 2019 році.

Нагадаємо, директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в грудні 2023 року повідомляла, що в майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з більшої кількості предметів.