Чи отримуватимуть працівники дитсадків вчительську "тисячу" у 2025 році? Розʼяснення МОН

У 2025 році зарплата вчителів зросте на 1000 грн

Щомісячна надбавка в розмірі 1000 гривень, яку з січня 2025 року отримуватимуть працівники українських шкіл, не передбачена для працівників дошкільних навчальних закладів.

Причиною цього є те, що їхнє фінансування здійснюють коштом місцевих бюджетів.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків в ефірі телемарафону.

Він також пояснив, що виплати передбачені для всіх педагогічних працівників шкіл: вчителів, психологів, керівників гуртків тощо.

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"Ця доплата буде нараховуватися незалежно від того, чи вчитель звернувся, чи не звернувся (по неї – ред.)", – зазначив заступник очільника МОН.

Кошти на ці виплати закладені в державний бюджет на 2025 рік – для майже півмільйона шкільних працівників передбачено 12 мільярдів гривень. Гроші будуть передані до місцевих бюджетів, і вже з січня кожен вчитель має отримувати цю доплату разом із зарплатою.

Сташків підкреслив, що це – окрема доплата, яка не є частиною підвищення посадових окладів і встановлена згідно з рішенням уряду для підтримки педагогів.

Заступник міністра пояснив, що тривалість виплат залежатиме від воєнного стану в країні.

"Зараз вони встановлені на час дії воєнного стану, а також протягом того року, коли він буде припинений або скасований. Тобто, якщо це відбудеться у 2025 році, то до кінця 2025-го будуть відповідні доплати.

Якщо ж воєнний стан буде скасовано у 2026-му, то виплати продовжаться на весь цей рік", – зазначив Сташків.

Він також додав, що на сьогодні в Україні близько 4% педагогічних посад у школах залишаються вакантними. Найбільше бракує вчителів з англійської мови, математики та фізики.

Нагадаємо, за словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, у МОН планують збільшувати розмір доплат для вчителів, якщо для цього з'являться додаткові кошти.