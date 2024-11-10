Лісовий пояснив, як учителям нараховуватимуть "тисячу" наступного року

Доплати вчителям можуть збільшити в майбутньому

Усі вчителі закладів загальної середньої освіти отримуватимуть щомісячні доплати до заробітної плати від 1 січня 2025 року. На це не впливатиме стаж педагога чи місце розташування закладу, в якому він працює.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в ефірі телемарафону.

За його словами, механізм виплати доплат не потребуватиме будь-яких додаткових дій від учителів – його забезпечить МОН.

У державному бюджеті на 2025 рік на цю потребу виділять 12 мільярдів гривень, які держава отримує від іноземних партнерів, як і кошти на інші видатки соціальної сфери.

Водночас розроблений відомством сценарій підняття зарплати для педагогічних працівників потребує щонайменше 40 мільярдів гривень.

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"У нас розроблений сценарій підняття зарплати, який потребує за поетапного впровадження 40 мільярдів гривень. При одномоментному підвищенні для всіх педагогічних працівників – 300 мільярдів гривень.

Тому ми вирішили використати наявні кошті, аби зробити таку доплату", – пояснив очільник МОН.

У відомстві планують збільшувати розмір доплат для вчителів, якщо для цього з'являться додаткові кошти, каже міністр.

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Крім того, у "фокусі уваги" залишається питання підвищення заробітних плат для інших педагогічних працівників, зокрема закладів професійної-технічної, дошкільної освіти та коледжів.

За словами Лісового, МОН працює над розробкою механізмів доплат для цих категорій, однак фінансування цих витрат здебільшого покладено на органи місцевого самоврядування.

"Нам потрібно розробити механізми, які дозволять платити більше тим громадам, які мають на це можливості", – зауважив міністр освіти.

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Нагадаємо, 8 листопада міністр освіти і науки Оксен Лісовий анонсував доплати до зарплат для педагогічних працівників шкіл.

За його словами, вчителі отримають надбавки в розмірі:

1000 гривень з 1 січня 2025 року (1300 гривень до сплати податків);

2000 гривень з 1 вересня 2025 року (2600 гривень до сплати податків).