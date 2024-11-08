У 2025 році зарплата вчителів зросте на 1000 грн: міністр освіти анонсував надбавку

У 2025 році зарплата вчителів в Україні стане вищою.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Сьогодні за ініціативи Президента України Володимира Зеленського і рішучої підтримки Премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля урядом було ухвалено важливе рішення про надбавку до заробітної плати вчителям", – написав Лісовий.

У наступному році вчителі отримають надбавки в розмірі:

1000 гривень з 1 січня 2025 року (1300 гривень до сплати податків);

2000 гривень з 1 вересня 2025 року (2600 гривень до сплати податків).

"Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану та дефіциту бюджету", – додав міністр.

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Нагадаємо, у вересні 2024 року Лісовий заявив, що середня зарплата вчителя в Україні становить близько 12 тисяч гривень, а мала б зрости до 24 тисяч гривень.